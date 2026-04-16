Минфин сообщил о планах провести торги по ЮГК в мае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Моисеев заявил, что Минфин России рассчитывает провести торги по продаже группы ЮГК в мае, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в апреле уже не получится организовать продажу, и соответствующий проект распоряжения будет внесен в правительство на текущей неделе.

Моисеев пояснил, что распоряжение предусматривает ускоренную процедуру, благодаря чему ожидается выход на торги в мае. Чиновник подчеркнул: «Будет у нас в одном лоте все пакеты всех акций, которые были по решению суда изъяты у Струкова, кроме отдельных компаний из сельского хозяйства, которые будут отдельно продаваться».

Ранее Росимущество планировало провести торги по продаже ЮГК еще в апреле, однако сроки были скорректированы из-за организационных моментов. Решение о продаже касается пакетов акций, изъятых у бывшего владельца компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ЮГК полностью перешла в собственность Росимущества.

Доли в шести связанных с холдингом фирмах передали государству.

Суд взыскал с бывшего владельца предприятия Константина Струкова почти четыре миллиарда рублей.