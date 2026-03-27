Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.3 комментария
Дезертиры ВСУ устроили двойное убийство в Харьковской области
Двое дезертиров ВСУ задержаны в Житомирской области по обвинению в убийстве двух мужчин в Харьковской области, сообщила местная полиция.
В Житомирской области полиция задержала двух дезертиров, подозреваемых в двойном убийстве в Чугуевском районе Харьковской области. В сообщении управления полиции отмечается, что задержанные самовольно покинули воинскую часть с оружием в начале января, передает РИА «Новости».
По данным правоохранителей, подозреваемые убили двух мужчин в Харьковской области и скрывались у себя дома. Один из задержанных – 38-летний житель Коростеня, второй – 26-летний житель Днепропетровска. Во время задержания у них были обнаружены автомат, штурмовая винтовка, магазины и 174 патрона.
Мужчинам предъявлено обвинение в умышленном убийстве. По украинскому законодательству им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были объявлены в розыск после церемонии награждения в Харькове.
До этого дезертир ВСУ подорвал гранату в своей квартире, что привело к гибели одного человека и ранениям еще двух. Позже еще один дезертир ВСУ в пьяном виде нанес тяжелые ножевые ранения двум случайным прохожим на улицах Киева.