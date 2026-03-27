Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.3 комментария
Росфинмониторинг добавил организатора попытки теракта в Крыму в список террористов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов организатора попытки теракта в УФСБ по Крыму.
В список попал старший лейтенант Иван Кринов, служащий отдельного центра специального назначения группы «Юг» Сил специальных операций ВСУ, передает ТАСС
«Кринов Иван Алексеевич, 27.01.1996 г. р., г. Москва», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму предотвратили попытку подрыва здания УФСБ, для которой украинские спецслужбы использовали смертника с аудиоколонкой, начиненной килограммом взрывчатки.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и госизмене после попытки убийства российского военнослужащего в Севастополе.
Подозреваемый в попытке подрыва машины российского военного в Крыму признал свою вину в преступлении.