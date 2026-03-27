    США потребовалась передышка перед наземной операцией в Иране
    США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Медведев предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране
    США истратили почти все ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой
    Путин заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана
    Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте
    Путин рассказал о популярности фамилии Алиев в Азербайджане
    Названы сроки возможного запрета на экспорт бензина из России
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    27 марта 2026, 18:38 • Новости дня

    Конфликт в Иране вызвал перебои с поставками лекарств в Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступность лекарств в странах Европы может ухудшиться из-за перебоев с морскими перевозками, связанных с военными действиями на Ближнем Востоке и вокруг Суэцкого канала, отмечают европейские СМИ.

    Конфликт на Ближнем Востоке может привести к снижению доступности лекарственных препаратов в Европе, сообщает Euractiv со ссылкой на шведское агентство по лекарственным средствам (MPA). В публикации отмечается, что MPA предупреждает о риске перебоев с поставками медикаментов в Швецию и другие европейские страны из-за нестабильности в регионе.

    Руководитель отдела по доступности фармацевтической продукции агентства Луиза Беседас сообщила изданию, что из-за военной операции США и Израиля против Ирана ситуация в сфере обеспечения лекарствами может измениться «довольно скоро». Она подчеркнула, что военные действия могут затронуть район Суэцкого канала, что способно привести к новым сбоям в глобальных цепочках поставок.

    Основатель консалтинговой компании CE Sweden Маттиас Бергстрем рассказал Euractiv, что большая часть медикаментов поступает в Швецию морским путем благодаря его экономической эффективности. При этом, по его словам, многие контейнеровозы уже обходят Суэцкий канал из соображений безопасности.

    «Это увеличивает время транзита примерно на две недели, а также значительно повышает стоимость топлива и страховых взносов, что в конечном итоге может привести к росту цен и в Швеции», – заявил Бергстрем.

    Ранее Швеция в числе 22 стран выступила против атак Ирана на торговые суда в Персидском заливе и выразила готовность защищать судоходные линии.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, по словам председателя АКОРТ, не приведет к нехватке товаров в российских магазинах из-за гибких цепочек снабжения.

    Стоит отметить, что объем экспорта российских лекарств в Евросоюз за январь-ноябрь 2025 года превысил 30 млн евро и обновил максимум с 2020 года.

    26 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Каллас предложила использовать активы России при блокировке Венгрией кредита Киеву
    Tекст: Вера Басилая

    Глава евродипломатии Кая Каллас допустила финансирование Украины за счет российских замороженных активов в случае блокировки Венгрией кредита Евросоюза на 90 млрд евро.

    Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg заявила, что в случае блокировки Венгрией кредита на 90 млрд евро для Украины Евросоюз должен вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для финансирования Киева. По словам Каллас, этот кредит был альтернативой использованию замороженных активов России, и если кредит не будет предоставлен, необходимо реализовать первоначальный план, передает РИА «Новости».

    Каллас также признала, что Украине сейчас крайне необходим кредит в 90 мдрд евро, который пока остается заблокированным Венгрией. Она отметила, что вопрос европейской надежности также стоит на кону, и выразила надежду на то, что возможные решения еще существуют. Евродипломат добавила, что в ЕС также прорабатываются альтернативные варианты помощи Киеву.

    В декабре прошлого года на саммите Евросоюза было принято решение о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро под гарантии европейского бюджета. В то же время Бельгия заблокировала предложение об использовании замороженных российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear, для финансирования Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского немедленного вывода сотрудников и агентов украинских спецслужб с территории Венгрии.

    Венгрия на заседании послов Евросоюза заблокировала вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Кая Каллас ранее отмечала рост трудностей с достижением согласия между странами ЕС по экспроприации российских активов.

    По данным Politico, Евросоюз на встрече лидеров в Копенгагене стремился заручиться поддержкой большинства государств для утверждения кредита Киеву за счет замороженных российских активов в обход позиции Венгрии.

    27 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico: На кону выборов в Венгрии стоит бюджет ЕС в 1,8 трлн евро
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исход парламентских выборов в Венгрии может определить судьбу утверждения бюджета Евросоюза объемом 1,8 трлн евро на ближайшие годы, пишет Politico.

    Обсуждение бюджета Евросоюза на сумму 1,8 трлн евро напрямую зависит от исхода выборов в Венгрии, сообщает Politico.

    Если премьер-министр Виктор Орбан сохранит власть, это может сорвать планы ЕС по принятию нового долгосрочного бюджета до конца 2026 года. Орбан уже пригрозил наложить вето на любой бюджет, который увязывает выплаты с соблюдением демократических стандартов.

    Брюссель стремится закрепить требования по демократии в бюджете, чтобы принять текст до президентских выборов во Франции в 2027 году, опасаясь прихода к власти ультраправых, которые могут поддержать позицию Будапешта. При этом Орбану предстоит серьезная борьба с консервативным оппозиционером Петером Мадяром. Победа оппозиции откроет для ЕС окно возможностей, чтобы согласовать Многолетнюю финансовую рамку – так называется долгосрочный бюджет блока.

    Как отмечают анонимные европейские чиновники, худший сценарий – новый срок Орбана, который способен затормозить переговоры. Министр по делам ЕС Янош Бока заявил: «Мы не торопимся, поэтому если выиграем выборы, не видим необходимости спешить с соглашением по МФР до конца 2026 года». Венгерское правительство требует отменить привязку выплат к демократии, ссылаясь на то, что это приведет к приостановке значительной части 37,7 млрд евро, причитающихся Венгрии с 2028 по 2034 год.

    Еврокомиссия уже заморозила 17 млрд евро венгерских средств из-за претензий к верховенству права. В новом бюджете предлагается распространить механизм заморозки на весь объем средств, а не только на отдельные сферы, как сейчас. Бока подчеркнул, что Венгрия не поддержит бюджет без учета ее ключевых политических требований.

    Большинство стран ЕС и Еврокомиссия надеются на победу оппозиции, отмечая, что партия «Тиса» Питера Мадяра опережает партию Орбана на девять пунктов рейтинга. В Брюсселе считают, что приход оппозиции поможет разблокировать замороженные выплаты в обмен на антикоррупционные и судебные реформы, а также присоединение к антикриминальному агентству ЕС.

    Эксперты отмечают, что если новый венгерский лидер не будет опасаться потери средств из-за условий по демократии, то переговоры по бюджету ЕС пройдут значительно проще и быстрее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза, по данным Politico, опасаются усиления позиций Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии из-за давления Брюсселя.

    Ранее Орбан на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал выделение Украине кредита на 90 млрд евро, и публикация Politico назвала это крупной победой венгерского премьера над союзом.

    Брюссель удерживает для Венгрии в общей сложности 22 млрд евро и предупреждает о возможной потере еще около 1 млрд евро из бюджета 2022 года при невыполнении требований по демократии и верховенству права.

    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера по обороне

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны. На фоне войны в Иране что-то готовится. Но что?

    25 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Фицо заявил о непонимании ненависти Европы к России
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не понимает одержимость и ненависть Европы по отношению к России.

    Фицо выступил с заявлением, в котором выразил недоумение по поводу антироссийских настроений в Европе, передает ТАСС.

    По его словам, он наблюдает одержимость и ненависть в отношении России, которую не может понять. Фицо подчеркнул, что в Евросоюзе сложились двойные стандарты, поскольку к действиям Израиля в секторе Газа применяется иной подход, несмотря на большие жертвы среди мирного населения, чем на Украине.

    Глава правительства заметил, что значительная часть стран ЕС поддерживает продолжение конфликта на Украине, и напомнил о крупной финансовой поддержке Киева. По его словам, Украина уже получила на поддержание войны 300 млрд евро, а планы предоставить еще 90 млрд евро вызывают у него непонимание. Он заявил: «300 миллиардов выброшены на ветер».

    Фицо также отметил, что остановка Украиной поставок нефти по трубопроводу «Дружба» – это проявление отношения ЕС к России. По его словам, утверждение о том, что Словакия, покупая российскую нефть, финансирует российскую военную машину, не соответствует действительности, так как доходы России от поставок составляют лишь 0,2% доходов от экспорта природного сырья.

    Премьер выразил мнение, что Россия «никогда не уйдет из Донбасса» и других регионов. Он подчеркнул, что мирное соглашение возможно только с учетом территориальных изменений и при согласии Киева, иначе война будет продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о нежелании быть частью безразличной к жизням россиян Западной Европы.

    Глава правительства раскритиковал европейских политиков за стремление продлить украинский конфликт любой ценой.

    Политик выразил мнение об использовании темы Украины для маскировки внутренних проблем Евросоюза.

    26 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    В Польше побит исторический рекорд стоимости дизтоплива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средняя цена дизельного топлива в Польше достигла максимума за всю историю наблюдений, увеличившись почти на один злотый за неделю, отмечают местные СМИ.

    Стоимость дизельного топлива в Польше достигла рекордного значения, сообщает money.pl. За неделю цена выросла на 93 гроша, что составляет 0,25 доллара, и теперь средняя стоимость литра составляет 8,69 злотого или 2,36 доллара. В публикации отмечается, что это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

    В последнем отчете за 25 марта также указывается, что литр 95-го бензина теперь стоит в среднем 7,14 злотого, что эквивалентно 1,94 доллара, при этом рост составил 35 грошей или 0,1 доллара за прошедшую неделю.

    Ранее максимальная стоимость дизельного топлива в Польше была зафиксирована на уровне 8,08 злотого за литр, что соответствует 2,2 доллара. Этот рекорд был установлен 19 октября 2022 года, уточняет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в Европе выросли цены на газ, достигая почти 730 долларов за тысячу кубометров.

    В США тоже фиксировали стремительный рост цен на бензин, в некоторых регионах стоимость топлива увеличилась почти на 40% на фоне конфликта с Ираном. А австралийский лоукостер Jetstar сократил число рейсов в Новую Зеландию из-за роста стоимости авиационного топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке.


    26 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу

    Tекст: Вера Басилая

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально разрешили пролет беспилотников Вооруженных сил Украины через свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории России, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash. По информации источника, ранее такие пролеты согласовывались неофициально и в исключительных случаях, чтобы избежать риска ответных мер.

    В сообщении подчеркивается: «Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА – для атак на Петербург, Ленобласть и Северо-Запад России».

    Отмечается, что теперь украинские военные запускают дроны из Черниговской области. Прямой маршрут через территорию России до северо-западных регионов составлял бы 850 километров и, по мнению авторов публикации, был практически невыполним.

    Альтернативный путь проходит через территорию Польши и Прибалтики в обход Белоруссии. Такой маршрут позволяет украинским беспилотникам избежать российских систем ПВО и выйти к Финскому заливу.

    Украина нанесла массированный удар беспилотниками по объектам в Ленинградской области, включая балтийские порты и Кронштадт.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией, его украинское происхождение подтвердили в латвийском руководстве.

    Российские спецслужбы следят за запусками украинских дронов, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя падение БПЛА над Прибалтикой.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла возможные ответные шаги России в случае, если прибалтийские страны разрешат киевскому режиму использовать свою территорию для запуска дронов.

    27 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

    «Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.

    «И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

    На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    25 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Неизвестные выложили в Cеть разговор Politico и чиновника ЕС о Венгрии и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Частную беседу сотрудника Politico и представителя Евросоюза, касающуюся ситуации на Украине и в Венгрии, выложили в открытый доступ.

    Неизвестные перехватили телефонную беседу журналиста европейского издания Politico и неназванного представителя Евросоюза, обсуждавших темы, связанные с Венгрией и Украиной. Девятиминутная запись разговора, состоявшегося 3 марта, была загружена на YouTube 16 марта и набрала 5,1 тыс. прослушиваний, передает РИА «Новости».

    В сообщении редакции Politico отмечается, что издание начало проверку безопасности после того, как частный телефонный разговор между одним из его репортеров и чиновником ЕС был перехвачен.

    Руководство издания, в лице старшего исполнительного редактора Кейт Дэй и исполнительного вице-президента Кэрри Будофф Браун, проинформировало сотрудников по электронной почте, что проведенная внутренняя проверка не обнаружила признаков взлома устройств, сетей или систем СМИ.

    Также отмечается, что Politico не удалось выяснить, каким образом была получена запись и кто разместил ее на видеохостинге.

    Орбан заявил, что Будапешт не согласится ни на какие решения Евросоюза по финансированию Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро «так или иначе».

    Евросоюз ограничил участие Венгрии в переговорах из-за опасений утечки информации.

    24 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    Петиция к бойкоту ЧМ-2026 по футболу набрала 170 тыс. голосов в Нидерландах

    В Нидерландах собрали 170 тыс. голосов в петиции к бойкоту ЧМ-2026 в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Нидерландах инициативная группа передала парламенту петицию с требованием запретить сборной выступать на чемпионате мира по футболу в США, ссылаясь на политику Вашингтона, пишут местные СМИ.

    Петиция с призывом к властям Нидерландов отказаться от участия в чемпионате мира (ЧМ) по футболу в США из-за политики президента Дональда Трампа собрала более 170 тыс. подписей и была передана парламенту страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTL Nieuws.

    Петицию в конце января инициировал нидерландский журналист Теун ван де Кёукен. Он вместе с соавторами считает, что участие сборной Нидерландов в турнире неприемлемо из-за «агрессивного военного вмешательства Соединенных Штатов в дела других стран» и риторики Вашингтона по Гренландии. В обращении подчеркивается, что властям стоит пересмотреть свою позицию по участию в ЧМ.

    Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов ранее пояснило, что решение об участии принимает Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB), а правительство в этот процесс не вмешивается. Тем не менее во вторник петиция была передана на рассмотрение парламента.

    Теун ван де Кёукен заявил: «Я надеюсь, что парламент привлечет внимание министра спорта к этому вопросу». Он также добавил, что, по его мнению, решение не должно оставаться только в ведении KNVB.

    Ранее Нидерланды объявили об отказе участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за допуска Израиля.

    Футбольная сборная Ирана также рассматривает возможность не приехать на чемпионат мира. А генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков посоветовал россиянам тщательно взвесить все риски поездки на ЧМ-2026.

    24 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Фицо предостерег от сомнений в победе Орбана на выборах

    Фицо предостерег от международных сомнений в победе Орбана на выборах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал опасения относительно возможных попыток поставить под сомнение победу Виктора Орбана на выборах в Венгрии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предостерег от попыток на международном уровне поставить под сомнение возможную победу главы правительства Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости». На пресс-конференции по итогам заседания правительства Фицо заявил: «Если Виктор Орбан выиграет выборы, думаю, что будет попытка на международном уровне поставить под сомнение эти выборы. Так я думаю. Хочу предостеречь от таких попыток».

    Он подчеркнул, что при существующем уровне контроля и наблюдения невозможно сфальсифицировать итоги голосования. Фицо выразил уверенность в прозрачности избирательного процесса и призвал международных партнеров воздержаться от давления и подозрений после выборов в Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза невольно подыгрывают ему на национальных выборах.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае победы партии Орбана Украина будет вынуждена перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе». Также Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    26 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    Высший суд ЕС признал подрыв экономики России законной целью санкций

    Европейский суд юстиции официально обосновал отклонение апелляций российских бизнесменов, признав допустимость экономического давления санкциями.

    Европейский суд юстиции признал подрыв российской экономики законной целью санкционной политики Евросоюза. В постановлении указано, что при оценке соразмерности ограничительных мер необходимо убедиться, что они не являются явно несоразмерными для достижения легитимной цели и не выходят за рамки необходимого, передает ТАСС.

    Суд заявил: «Чтобы определить, являются ли запретительные меры пропорциональными, необходимо лишь проверить, что они не являются однозначно диспропорциональными для достижения преследуемой законной цели и явно не превышают необходимого для достижения этой цели. Оба критерия удовлетворены в данном случае».

    В документе подчеркивается, что санкционные меры против России направлены на прекращение военных действий на Украине путем максимального давления на экономику страны и сокращения ее возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд юстиции ЕС отклонил апелляции российских бизнесменов Германа Хана, Дмитрия Мазепина, Виктора Рашникова, Дмитрия Пумпянского и Тиграна Худавердяна с требованием отменить введенные против них санкции.

    25 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    В бытовом газе Европы нашли вызывающее рак вещество

    Высокие уровни канцерогенного бензола обнаружили в газе трех стран Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Опасные концентрации токсичного бензола, провоцирующего онкологические заболевания, выявили в системах газоснабжения ряда западноевропейских государств.

    Американский институт PSE Healthy Energy опубликовал тревожные данные исследования, передает РИА «Новости».

    Специалисты зафиксировали повышенное содержание опасного химического соединения в нескольких крупных городах.

    «Высокие уровни канцерогена бензола были обнаружены американскими исследователями в бытовом газе в нескольких городах Западной Европы», – говорится в публикации.

    Ученые предупредили, что это вещество связано с лейкемией и другими серьезными заболеваниями. Всего для анализа эксперты собрали 72 образца топлива в Британии, Нидерландах и Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые выяснили связь между использованием газовых плит и тысячами случаев ранней смерти в Европе.

    Рабочая группа ECHA ранее назвала этиловый спирт токсичным веществом с риском возникновения онкологии.

    25 марта 2026, 16:18 • Новости дня
    Захарова: Запад выделил Киеву в три раза больше средств, чем всей Африке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 2022 года западные структуры выделили Киеву значительно больше средств, чем всей Африке, причем деньги для Украины направляют на войну, подчеркнули в МИД.

    Западные финансовые структуры с 2022 года выделили на поддержку Киева в три раза больше средств, чем на помощь всему Африканскому континенту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, западные ассигнования Украине идут «на бойню, людоловство и убийства», передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что, по линии Международного валютного фонда, Киеву выделено 23,7 млрд долларов, что «составляет 877 % страновой квоты, определенной для Украины и равной 2,7 млрд долларов в год». Она также уточнила, что за период с февраля 2022 по январь 2026 года по линии Всемирного банка на Украину направлено 65,7 млрд долларов, в основном за счет гарантий и грантов западных стран.

    Для сравнения, Захарова сообщила, что африканским странам в 2025 году одобрены кредиты МВФ на сумму 15,1 млрд долларов, из которых 9,1 млрд долларов получили 13 наиболее бедных стран Африки к югу от Сахары. По линии Всемирного банка для всех государств Африки всего утверждено финансирование на 22,4 млрд долларов.

    Дипломат подчеркнула, что помощь Африке идет на развитие, образование и преодоление последствий колониализма, а деньги, выделяемые Киеву, по ее словам, используются исключительно «на бойню и людоедство».

    Ранее Захарова заявила, что при этом, Киев сотрудничает с террористическими группировками и готовит боевиков для борьбы с легитимными правительствами, включая африканские страны.

    До этого Франция активизировала планы по дестабилизации ситуации в странах Сахаро-Сахельской зоны с помощью террористов и украинских инструкторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны игнорируют требования африканских государств о выплате репараций за ущерб, нанесённый в период колониального правления.

    25 марта 2026, 07:56 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: ЕС отложил запрет на импорт нефти из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз передумал рассматривать вариант полного запрета на импорт нефти из России на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, сообщило издание L'AntiDiplomatico.

    Евросоюз отложил рассмотрение полного запрета на импорт нефти из России на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на издание L'AntiDiplomatico. Первоначально планировалось принять соответствующее решение 15 апреля, однако теперь срок перенесён на неопределённое время.

    Причиной отсрочки стала напряжённость на Ближнем Востоке: Тегеран, реагируя на удары США и Израиля, временно ограничил проход судов через Ормузский пролив. Этот пролив играет ключевую роль в мировых поставках нефти. После событий цена нефти марки Brent выросла свыше 100 долларов за баррель, что вызвало беспокойство на энергетическом рынке Европы.

    По информации источника, законопроект о полном прекращении импорта российской нефти к концу 2027 года мог бы ещё сильнее дестабилизировать рынок. Аналитики отмечают, что европейские столицы не могут игнорировать столь высокий уровень цен и риски для энергетической безопасности.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен накануне сообщила, что точная дата публикации проекта запрета для ЕС пока неизвестна. Ожидается, что дальнейшие решения будут приниматься с учётом ситуации в регионе и на мировом рынке нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия исключила план обсуждения запрета импорта российской нефти из повестки заседания.

    Стоимость нефти марки Brent на фоне конфликта вокруг Ирана поднялась до 112 долларов за баррель.

    Япония для стабилизации поставок приняла решение о выпуске сырья из государственных резервов.

    25 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Захарова предрекла блэкаут в Европе из-за «флешмоба» с отказом от нефти России

    Tекст: Вера Басилая

    Апогеем европейского «флэшмоба» с отказом от российской энергии должен стать блэкаут «назло России», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что апогеем европейского «флешмоба» с отказом от российской энергии должен стать блэкаут. По словам дипломата, энергетическая стратегия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заключается в минимальном использовании энергии, что, по мнению Захаровой, может привести к массовым отключениям электричества.

    Захарова сравнила ситуацию в Европе с сюжетом сказки про «голого короля», отметив, что «все понимают, что этот самый ЕСовский король голый, что его обманули, что он обманул себя сам, что те, кто ему шил невидимое платье, обирали его и глумились, но этот голый король продолжает шествие».

    Дипломат также охарактеризовала экономическую ситуацию в Европе как «самооскопление» на фоне заявлений Урсулы фон дер Ляйен об отказе закупки российских энергоносителей. Она подчеркнула, что некоторые страны Евросоюза, как Венгрия и Словакия, продолжают сопротивляться такому курсу, в то время как Германия находится в авангарде этого движения.

    По мнению Захаровой, экономика Германии, некогда являвшаяся ее визитной карточкой, ежегодно ухудшается из-за подобной политики.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии.

    Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета импорта российской нефти.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что энергетический кризис в ЕС усугубился после отказа европейских стран от российских энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    26 марта 2026, 23:57 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в желании сохранить нацистский режим рядом с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине у российских границ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Европа, не Запад хочет сохранить нацистский режим на Украине прямо на наших границах», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

    Глава МИД напомнил, что Владимир Зеленский открыто заявляет о нежелании «ничего отдавать» и предлагает объявить перемирие лишь по линии соприкосновения, при этом киевские власти отказываются признавать результаты референдумов на Донбассе и в Новороссии. Лавров подчеркнул, что все эти заявления далеки от пониманий, достигнутых на переговорах с США на Аляске.

    Лавров обратил внимание на то, что западные лидеры поддерживают позицию Украины.

    «И когда генсек НАТО Марк Рютте говорит, что Украина будет в Североатлантическом альянсе, как нам это принимать? Как проявление здравого смысла? И когда на эти заявления Марка Рютте ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер ФРГ Фридрих Мерц, ни кто бы то ни было не возражает, что прикажете нам думать?» – заявилЛавров.

    Глава МИД также заявил, что идея о размещении на Украине «стабилизационных сил», о которой неоднократно высказывался Макрон, является по сути призывом к открытой оккупации страны. Лавров отметил, что такие «гарантии безопасности» суть очередной шаг к эскалации конфликта.

    Министр отдельно обратил внимание на молчание европейских стран по поводу атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Лавров отметил, что на танкере находилось 140 тыс. тонн углеводородов, и потенциальная экологическая катастрофа абсолютно игнорируется европейскими СМИ и политиками. По его словам, ни одно европейское государство не выразило обеспокоенности этим инцидентом, несмотря на его серьезные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море в начале марта. Позднее греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска.

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки

    «Мы могли бы захватить Тегеран за 72 часа», провозглашает главнокомандующий армией Уганды и предлагает Израилю помощь «угандийских братьев» в войне против Ирана. Чем еще знаменит этот экстравагантный военно-политический лидер и почему даже его анекдотические высказывания все же стоит иметь в виду? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

