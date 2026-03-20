Орбан покинул Брюссель после саммита ЕС «в приподнятом настроении»

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, Орбан добился значимого результата, заблокировав выделение кредита Украине в размере 90 млрд евро, который был рассчитан на 2026-2027 годы, передают «Вести».

В публикации отмечается: «Орбан покинул сегодня утром Брюссель в приподнятом настроении, одержав... крупную победу над ЕС, заблокировав кредит Украине».

Ранее Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

В пятницу Орбан также заявил, что Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.