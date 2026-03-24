Япония решила начать выпуск нефти из резервов 26 марта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Япония начнет выпуск нефти из государственных резервов 26 марта, передает РИА «Новости». Такое решение было принято на заседании профильных министров под руководством премьер-министра Такаити, с целью стабилизировать поставки нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщает агентство Киодо.

Агентство отмечает, что решение связано с обеспокоенностью стабильностью поставок нефти в страну. С 16 марта в Японии уже начался выпуск нефти из запасов частных компаний, объем которых обеспечит страну топливом на 15 дней.

Государственные резервы будут открыты после частных и обеспечат дополнительное 30-дневное покрытие потребностей Японии в нефти. Общий объем нефти из резервов составит 80 миллионов баррелей, этого хватит на 45 дней. Перед выпуском нефти на рынок Япония располагала запасом, равным 254 дням, то есть около 470 миллионов баррелей.

Премьер-министр Такаити заявила: «Мы приложим все силы, чтобы свести к минимуму влияние на экономику» текущего кризиса на Ближнем Востоке.

Япония зависит от поставок нефти с Ближнего Востока на 94%. Практически весь импорт проходит через Ормузский пролив, движение по которому сейчас практически остановлено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японские нефтеперерабатывающие компании обратились к властям с просьбой высвободить нефть из стратегического резерва.

Германия на фоне роста цен на топливо приняла решение использовать свои государственные запасы сырья.

ОАЭ и ряд других стран осудили фактическое закрытие иранскими силами Ормузского пролива.