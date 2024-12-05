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Politico: Венгрия может потерять 1 млрд евро из-за требований ЕС
Венгрия может потерять около 1 млрд евро, удерживаемых Евросоюзом, если не выполнит реформы по требованиям ЕС до конца года, сообщили СМИ.
Будапешт рискует потерять около 1 млрд евро, если не осуществит до конца года реформы в области демократии и верховенства права, пишет Politico. Еврокомиссар по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению Петр Серафин после встречи с венгерским министром по делам ЕС Яношем Бокой отметил, что действия Будапешта по разблокированию финансирования не соответствуют ожиданиям Брюсселя, передает ТАСС.
По данным издания, еврокомиссар подчеркнул важность выполнения требований, чтобы избежать потерь. Согласно правилам ЕС, страны сообщества имеют два года на возврат средств, удерживаемых Еврокомиссией. В случае Венгрии речь идет о средствах из бюджета 2022 года.
«Это большие деньги для любой страны, но особенно для Венгрии», – приводит Politico слова анонимного дипломата ЕС.
Брюссель удерживает в общей сложности 22 млрд евро, предназначенные для Венгрии, стремясь добиться выполнения мер в области демократии и верховенства права. Венгрия настаивает, что уже выполнила все требования, но утверждает, что задержки вызваны намерением руководства ЕС ослабить позиции правительства Виктора Орбана.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России. Кроме того, Орбан выразил надежду на перемены в западном мире после президентских выборов в США, которые могут привести к прекращению конфликта на Украине и усилению патриотических сил в Европе.