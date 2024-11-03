Орбан: Европа сидит на табуретке в углу, а Россия и США – на троне

Tекст: Мария Иванова

Выступая в программе радиостанции Kossuth, Орбан заметил, что западный мир стоит на пороге крупных перемен, передает ТАСС. По его словам, эти перемены связаны с предстоящими президентскими выборами в США и укреплением патриотических сил в Европе. Орбан выразил уверенность, что эти изменения приведут к прекращению конфликта на Украине, представляющего угрозу для всех европейских стран.

Орбан заявил: «Теперь мы сидим на табуретке в углу, а американцы и русские – на троне. Если ожидаемый поворот действительно произойдет, Европа не сможет оставаться сторонницей войны». Он подчеркнул, что «Запад стоит перед лицом больших перемен, поскольку в мире появилось новое большинство». Это большинство, по его мнению, выступает за мир, против миграции и гендера, и именно такие силы, как считает Орбан, должны войти в правительство США после выборов.

Премьер-министр также напомнил, что еще в начале года предсказывал изменение расстановки сил в западном мире. По его мнению, это связано с появлением группы «Патриоты» в Европарламенте, которая, как он считает, вскоре станет силой большинства. Орбан полагает, что в США также меняется политическая обстановка, и после выборов демократы уступят место республиканцам, а Дональд Трамп вернет себе президентский пост.

Орбан считает, что к концу года большинство на Западе будет принадлежать «политическим силам, выступающим за мир». Он уверен, что вместе с европейскими патриотами будет проводиться политика, направленная на искоренение нелегальной миграции и защиту семьи, чего, по его мнению, сегодня не происходит в западном мире.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России. Он также раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.