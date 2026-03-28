Роспотребнадзор признал плату за примерку свадебных платьев незаконной

Tекст: Антон Антонов

В соцсетях сообщалось, что екоторые свадебные салоны начали брать с невест деньги за примерку платьев в выходные дни, когда наблюдается наплыв клиентов. Суммы варьируются от 2 тыс. до 5 тыс. рублей за час-полтора, в зависимости от уровня салона и стоимости наряда, передает РИА «Новости».

Роспотребнадзор, комментируя эти сообщения, заявил, что «это является нарушением закона». «Примерка по своему существу является ознакомлением с товаром, поэтому за нее запрещено взимать дополнительную плату«, – заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также пояснили, что предложение подобных услуг может рассматриваться как обман или ущемление прав потребителей, поскольку примерка является частью процесса покупки и не представляет самостоятельной услуги.

Если же речь идет о дополнительных услугах, например, индивидуальной записи или услугах стилиста, салон обязан заранее информировать клиента об их стоимости и условиях.

Ведомство рекомендовало гражданам при столкновении с подобными нарушениями обращаться напрямую в Роспотребнадзор, его территориальный орган или воспользоваться формой обращения на официальном сайте.