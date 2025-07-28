Дроны ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области

ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области беспилотниками

Tекст: Евгения Караваева

В Белгороде БПЛА подорвался на территории предприятия, в результате поврежден грузовой вагон, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В селе Нечаевка Белгородского района после детонации FPV-дрона пострадали фасад частного дома, забор и хозпостройка. В Никольском атакован беспилотником жилой дом – выбиты окна, повреждены фасад и гараж.

В частном доме в Шебекино выбиты окна, посечена кровля, повреждены две хозяйственные постройки, осколками задет припаркованный автомобиль. В Новой Таволжанке повреждены остекление и ограждение дома, перебита линия электропередачи. В селе Белянка дрон ударил по предприятию, повредив два грузовых автомобиля. Еще один FPV-дрон сдетонировал на дороге, из-за чего пострадали два дома, забор третьего и автомобиль ГАЗель.

В поселке Уразово Валуйского округа дрон атаковал нежилое здание, повредив кровлю и фасад. В селе Кукуевка осколками посечено здание фермерского хозяйства, а в селе Борки пробита крыша частного дома.

В районе Красной Яруги дрон повредил грузовой автомобиль, второй вывел из строя еще одну машину. В селе Графовка после атаки беспилотника загорелся частный дом.

В поселке Ракитное пострадали окна и фасад здания предприятия из-за удара беспилотника. В Пролетарскоом поврежден грузовой вагон. В селе Санково Грайворонского округа после подрыва дрона огнем уничтожен трактор.

В селе Байцуры Борисовского района FPV-дрон пробил кровлю частного дома.

Накануне мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область. ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника над российскими регионами.