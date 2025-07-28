Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?6 комментариев
Дроны ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области
ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области беспилотниками
Населенные пункты Белгородской области подверглись массовым атакам беспилотников и обстрелам, пострадавших среди жителей, по предварительным данным, нет.
В Белгороде БПЛА подорвался на территории предприятия, в результате поврежден грузовой вагон, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В селе Нечаевка Белгородского района после детонации FPV-дрона пострадали фасад частного дома, забор и хозпостройка. В Никольском атакован беспилотником жилой дом – выбиты окна, повреждены фасад и гараж.
В частном доме в Шебекино выбиты окна, посечена кровля, повреждены две хозяйственные постройки, осколками задет припаркованный автомобиль. В Новой Таволжанке повреждены остекление и ограждение дома, перебита линия электропередачи. В селе Белянка дрон ударил по предприятию, повредив два грузовых автомобиля. Еще один FPV-дрон сдетонировал на дороге, из-за чего пострадали два дома, забор третьего и автомобиль ГАЗель.
В поселке Уразово Валуйского округа дрон атаковал нежилое здание, повредив кровлю и фасад. В селе Кукуевка осколками посечено здание фермерского хозяйства, а в селе Борки пробита крыша частного дома.
В районе Красной Яруги дрон повредил грузовой автомобиль, второй вывел из строя еще одну машину. В селе Графовка после атаки беспилотника загорелся частный дом.
В поселке Ракитное пострадали окна и фасад здания предприятия из-за удара беспилотника. В Пролетарскоом поврежден грузовой вагон. В селе Санково Грайворонского округа после подрыва дрона огнем уничтожен трактор.
В селе Байцуры Борисовского района FPV-дрон пробил кровлю частного дома.
Накануне мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область. ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника над российскими регионами.