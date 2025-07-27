Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале отметил, что погибший – мирный житель, который скончался на месте. «Дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. Произошло самое страшное – погиб мирный житель. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», – сообщил он.

Также губернатор уточнил, что супруга погибшего получила серьезные травмы: у женщины диагностированы баротравма, закрытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения спины и рук. Пострадавшую доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода для оказания медицинской помощи.

Гладков отметил, что транспортное средство было полностью уничтожено огнем после атаки дрона. Кроме того, повреждена линия электропередачи, из-за чего на месте происшествия работают аварийные службы. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны России.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела из реактивной системы залпового огня в Белгородском районе пострадал местный житель, у которого зафиксированы баротравма и осколочные ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали семь пунктов Белгородской области. При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.