Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.2 комментария
Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале отметил, что погибший – мирный житель, который скончался на месте. «Дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. Произошло самое страшное – погиб мирный житель. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», – сообщил он.
Также губернатор уточнил, что супруга погибшего получила серьезные травмы: у женщины диагностированы баротравма, закрытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения спины и рук. Пострадавшую доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода для оказания медицинской помощи.
Гладков отметил, что транспортное средство было полностью уничтожено огнем после атаки дрона. Кроме того, повреждена линия электропередачи, из-за чего на месте происшествия работают аварийные службы. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны России.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела из реактивной системы залпового огня в Белгородском районе пострадал местный житель, у которого зафиксированы баротравма и осколочные ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали семь пунктов Белгородской области. При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.