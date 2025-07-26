Мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ Белгородского района

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ нанесли удар по Белгородскому району из реактивной системы залпового огня, сообщает ТАСС. Гладков добавил, что в результате обстрела пострадал мирный житель. «Белгородский район подвергся обстрелу из РСЗО. Пострадал мирный житель», – заявил Гладков.

Пострадавший мужчина получил баротравму и осколочные ранения лица и руки. В настоящее время его на скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В районе села Беловское повреждены два автомобиля. По данным сотрудников МЧС, возгораний в частных домах не зафиксировано. Губернатор добавил, что информация о последствиях обстрела продолжается уточняться, а оперативные службы работают на месте происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналиста и военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области. ВСУ атаковали семь пунктов Белгородской области. При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.