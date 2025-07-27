ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника над российскими регионами

Tекст: Ольга Иванова

В течение 12 часов 20 минут средства противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над различными регионами страны, передает РИА «Новости». По информации Минобороны, наибольшее количество дронов – 51 – было сбито над Ленинградской областью.

Министерство уточняет, что атаки были отражены с 05:40 до 18:00 по московскому времени. Помимо Ленобласти, пять беспилотников уничтожили над Брянской областью, четыре – над Калужской, по три – над Новгородской и Курской областями, по два – над Нижегородской областью и акваторией Азовского моря, по одному – над Смоленской и Белгородской областями.

В ведомстве отметили, что дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и нейтрализовали все летательные аппараты самолетного типа. Информация о возможных повреждениях на земле или пострадавших в результате инцидентов не приводится.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела из реактивной системы залпового огня в Белгородском районе пострадал местный житель, у которого зафиксированы баротравма и осколочные ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали семь пунктов Белгородской области. При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.