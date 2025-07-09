Психотерапевт объяснил, почему нельзя решать все проблемы антидепрессантами

Психотерапевт: Злоупотребление антидепрессантами приводит к «пластмассовой жизни»

Tекст: Татьяна Косолапова

«Прежде всего важно понимать, что антидепрессанты – это химические вещества, которые могут давать серьезные побочные эффекты, в том числе и долгосрочные. Назначать антидепрессанты должен врач-психиатр или врач-психотерапевт, и строго по показаниям, когда это необходимо», – говорит Кульгавчук.

Раньше антидепрессантов побаивались, и не хотели принимать даже тогда, когда это было нужно, продолжает врач. Теперь же наблюдается иная крайность – антидепрессанты начинают принимать как безобидные пилюли, едва ли не по совету соседей, не задумываясь о последствиях. А их, предупреждает специалист, немало. Наиболее распространенные – нарушения сексуальной сферы как у мужчин, так и женщин. Еще одна «побочка» – приобретенный эффект «пластмассовой жизни», когда у людей со временем пропадают и минорные настроения, и мажорные – все становится слишком одинаковым.

«Здравый смысл заключается в том, что, во-первых, сначала необходим диагноз. Нередко человек нуждается в однократной консультации, и ему не нужна ни психотерапия, ни тем более, антидепрессанты. Если же есть необходимость коррекции, то сначала предпринимается попытка решения проблемы психотерапевтическими подходами. Например, мне нравится использовать когнитивно-поведенческий подход, признанный в мире, как наиболее эффективный», – рассказывает психотерапевт.

И только в тех случаях, где для решения проблемы недостаточно консультаций со специалистом, добавляются антидепрессанты. Показаний для назначений может быть много: от классической депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) или синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), до тревожных или панических расстройств и других состояний.

Но при этом, важно не только подобрать дозировку препарата, но и следить за побочными эффектами – именно поэтому прием антидепрессантов проходит строго под наблюдением врача. Важно и правильно отменять антидепрессанты, добавляет психотерапевт, поскольку резкий отказ от них может способствовать суицидальным попыткам.

«Тенденции решить все проблемы «волшебной таблеткой» – это крен в инфантилизацию, когда человек не хочет прилагать никаких усилий по отладке своей жизни. И такой подход неэффективен. Большое количество исследований, как отечественных, так и зарубежных показывают, что без психотерапии прием антидепрессантов после их отмены часто приводит к рецидивам и хронизации процесса. Поэтому фраза «необходимо проконсультироваться со специалистом», которую можно встретить в каждой инструкции к препарату, – это не пустая приставка к рекламному блоку, а здравый смысл», – заключил Кульгавчук.

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