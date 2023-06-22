Россияне стали больше тратить на успокоительные и глицин во время ЕГЭ

ЦРПТ: Траты россиян на успокоительные и глицин во время ЕГЭ выросли до 472 млн рублей

Траты россиян на растительные успокоительные и глицин выросли суммарно до 471,9 млн рублей во время проведения ЕГЭ, следует из данных оператора системы маркировки «Честный знак» – Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Уточняется, что в период ЕГЭ среднесуточный показатель потребления глицина вырос до 61,2 тыс. пачек, россияне тратили на препараты на основе глицина почти 3,4 млн ежедневно, но с 26 мая по 20 июня нарастили траты в день до 3,7 млн рублей, передает РИА «Новости».

Так, в период ЕГЭ было приобретено почти 1,5 млн упаковок глицина на 89,9 млн рублей. Объем продаж в это время вырос на 11% по сравнению с среднесуточным показателем с начала года. Россияне в эти даты тратили на успокоительные на 17% больше, на глицин – на 12%.

Отмечается, что в среднем в сутки россияне покупают 191,7 тыс. упаковок успокоительных на сумму 13,6 млн рублей, а в период ЕГЭ этот показатель составил 224 тыс. упаковок на 15,9 млн рублей в день.

Лидерами по продаже успокоительных и глицина в период экзаменов выступили Тверская (765 упаковок на 10 тыс. жителей), Смоленская (745 упаковок), Белгородская (718 упаковок), Орловская (697 упаковок) и Липецкая области (692 упаковки).

Как подчеркнул руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков, в центре понимают беспокойство детей и родителей перед ЕГЭ и фиксируют в этот период рост потребления как глицина, который считается средством «разгона мозга», так и седативных средств растительного происхождения, которые чаще всего дают детям.

«Ожидаем, что вскоре после завершения ЕГЭ спрос вернется к нормальным значениям», – сказал он.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшие 10 лет.