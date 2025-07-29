ФСБ задержала под Новосибирском сторонников украинских террористов

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемые в 2023 году организовали пропагандистские акции по заданию украинской структуры, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В общественных местах Новосибирской области они размещали листовки с антироссийскими лозунгами и рисовали граффити с символикой и ссылками на ресурсы террористической организации.

ФСБ отмечает, что арестованные вели переписку с представителями организации, отчитывались о своих действиях и получали одобрение за проведенные акции.

Уголовные дела завели по статьям «Пропаганда терроризма» и «Государственная измена». Оба подозреваемых арестованы.

Ранее сообщалось, что бывший ефрейтор из Челябинска Антон Хожаев (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) пытался вступить в «Легион «Свобода России». Он также передавал секретные списки российских военнослужащих кураторам из ВСУ на безвозмездной основе.