Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.3 комментария
ФСБ задержала под Новосибирском сторонников украинских террористов
В селе Криводановка в Новосибирской области задержали двух молодых людей по обвинению в контактах с украинской террористической организацией «Легион «Свобода России» (запрещена в России), сообщили в региональном управлении ФСБ.
Подозреваемые в 2023 году организовали пропагандистские акции по заданию украинской структуры, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В общественных местах Новосибирской области они размещали листовки с антироссийскими лозунгами и рисовали граффити с символикой и ссылками на ресурсы террористической организации.
ФСБ отмечает, что арестованные вели переписку с представителями организации, отчитывались о своих действиях и получали одобрение за проведенные акции.
Уголовные дела завели по статьям «Пропаганда терроризма» и «Государственная измена». Оба подозреваемых арестованы.
Ранее сообщалось, что бывший ефрейтор из Челябинска Антон Хожаев (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) пытался вступить в «Легион «Свобода России». Он также передавал секретные списки российских военнослужащих кураторам из ВСУ на безвозмездной основе.