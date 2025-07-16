Экс-ефрейтор из Челябинска передавал данные кураторам из ВСУ безвозмездно

Tекст: Ирма Каплан

«Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине. За эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежного вознаграждения, гонорара, называл себя идейным», – рассказал ТАСС источник из правоохранительных органов.

Антона Хожаева в 2023 году задержали при попытке перейти на территорию противника для вступления в запрещенную организацию «Легион «Свобода России».

Как установило следствие, за фотографии стратегически важной информации, включая российскую технику, склады с продовольствием и вооружением, он получил от украинских спецслужб два денежных перевода на сумму 30 и 50 долларов.

Хожаеву предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям, включая попытку госизмены, дезертирство и попытку участия в деятельности террористической организации. Хожаев признал факты, но не согласился, что совершил преступление.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гособвинение запросило назначить бывшему служащему Хожаеву из Челябинска наказание в виде 24 лет лишения свободы по делу о передаче украинским военным фото с российской военной техникой.