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Экс-ефрейтор из Челябинска передавал данные кураторам из ВСУ безвозмездно
Бывший военный из Челябинска Антон Хожаев передавал секретные списки российских военнослужащим кураторам из ВСУ на безвозмездной основе, называя себя идейным, рассказали в правоохранительных органах.
«Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине. За эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежного вознаграждения, гонорара, называл себя идейным», – рассказал ТАСС источник из правоохранительных органов.
Антона Хожаева в 2023 году задержали при попытке перейти на территорию противника для вступления в запрещенную организацию «Легион «Свобода России».
Как установило следствие, за фотографии стратегически важной информации, включая российскую технику, склады с продовольствием и вооружением, он получил от украинских спецслужб два денежных перевода на сумму 30 и 50 долларов.
Хожаеву предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям, включая попытку госизмены, дезертирство и попытку участия в деятельности террористической организации. Хожаев признал факты, но не согласился, что совершил преступление.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гособвинение запросило назначить бывшему служащему Хожаеву из Челябинска наказание в виде 24 лет лишения свободы по делу о передаче украинским военным фото с российской военной техникой.