Для экс-ефрейтора из Челябинска затребовали 24 года колонии за передачу данных ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Хожаев, по версии следствия, передал украинским военным за 80 долларов фотографии российской военной техники, складов с продовольствием и вооружением, передает ТАСС.

Гособвинение затребовало для него 24 года лишения свободы, первые пять из них он отбудет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Также обвинение затребовало для него штраф в 700 тыс. рублей.

Отмечается, что Хожаев закупил обмундирование и заполнил анкету на вступление в запрещенную в России террористическую организацию «Легион «Свобода России», после чего попытался перейти границу для вступления в ее ряды.

Против него выдвинуты обвинения по статьям о государственной измене, дезертирстве, незаконных финансовых операциях и попытке участия в деятельности террористической организации.

Бывший ефрейтор свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает, но фактическую сторону дела подтвердил. Следующее заседание суда назначено на 16 июля, когда выступит защита и сам подсудимый.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-ефрейтор получил два денежных перевода на сумму 30 и 50 долларов за пересылку фотографий российской техники, складов с продовольствием и вооружением украинским спецслужбам.