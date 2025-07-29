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ОДК подала иски к трем банкам на 1,2 млрд рублей
Объединенная двигателестроительная корпорация направила в арбитражный суд Москвы три иска к российским банкам на сумму свыше 1,2 млрд рублей.
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха подала три иска к Сбербанку, Совкомбанку и банку «Инго» на сумму свыше 1,2 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Все иски поступили в арбитражный суд Москвы 21 июля, но к рассмотрению пока не приняты. Крупнейший иск предъявлен к Совкомбанку – более 668 млн рублей, от Сбербанка ОДК требует около 452 млн рублей, от банка «Инго» – свыше 100 млн рублей. Третьим лицом по всем искам указано ООО «Нартекс» из Екатеринбурга.
В иске к Сбербанку ОДК потребовала взыскать долг и неустойку по банковской гарантии. Основания по остальным двум искам не раскрыты, но, предположительно, они также связаны с банковскими гарантиями. В августе 2023 года ОДК заключила подрядный договор с «Нартексом», который расторгла в июне 2025 года. Обязательства подрядчика были обеспечены гарантиями четырех банков, включая ответчиков по искам.
После расторжения договора «Нартекс» обратился в арбитражный суд Свердловской области с просьбой запретить банкам выплачивать средства по гарантиям по требованию ОДК, ссылаясь на намерение оспорить отказ от договора и требования ОДК о выплатах.
Суд в Екатеринбурге сначала удовлетворил просьбу «Нартекса», но спустя две недели по заявлению ОДК отменил запрет. Суд указал на высокую платежеспособность ОДК – стоимость чистых активов на 31 марта 2025 года составляла 340 млрд рублей, что исключает проблемы с возвратом средств в случае выигрыша «Нартекса» в суде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг потребовал через суд от Объединенной двигателестроительной корпорации 11,3 млрд рублей.