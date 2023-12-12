Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.2 комментария
Минпромторг через суд потребовал от ОДК 11,3 млрд рублей
Министерство промышленности и торговли подало иск в Арбитражный суд к «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех»).
Согласно материалам судебной картотеки, сумма исковых требований составляет почти 11,3 млрд рублей, передает «Интерфакс». Суть претензий не ясна – соответствующие материалы не опубликованы.
ОДК специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для различных сфер: военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, нефтегазовой промышленности и энергетики.
В прошлом году министерство обороны подало в арбитражный суд Москвы два иска к Центру имени Хруничева, где производят ракеты «Протон» и «Ангара», на общую сумму свыше 1 млрд рублей.