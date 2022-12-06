Минобороны потребовало 1 млрд рублей от Центра Хруничева

Минобороны затребовало в суде от Центра имени Хруничева более 1 млрд рублей

Министерство обороны подало в арбитражный суд Москвы два иска к Центру имени Хруничева, где производят ракеты «Протон» и «Ангара», на общую сумму свыше 1 млрд рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иски на сумму более 636 млн и около 390 млн рублей поступили в суд 2 декабря и к производству пока не приняты. В материалах суда основания исковых требований на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».

У Центра Хруничева есть несколько контрактов с оборонным ведомством. В частности, сообщалось, что предприятие по контракту с Минобороны должно изготовить шесть ракет «Ангара-А5» для летных испытаний, а также четыре серийные ракеты «Ангара-А5» с поставкой заказчику в 2022-2024 годах.



Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с Центра имени Хруничева 3,2 млрд рублей убытков из-за аварии «Протона-М» с тремя спутниками «Глонасс», которая произошла в 2013 году.