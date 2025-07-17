Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Платформа MAX внедрила систему мониторинга безопасности с VK SIEM
Платформа MAX усилила собственные меры безопасности за счет внедрения системы мониторинга, разработанной инженерами VK, сообщает компания.
Решение использует массив из более 10 петабайт данных для киберрасследований, что позволяет оперативно реагировать на потенциальные инциденты и вести проактивную охоту за угрозами, говорится в сообщении на сайте VK.
Внедренная SIEM-система (Security Information and Event Management) анализирует более 3 миллионов событий в секунду, поступающих от инфраструктуры, сетевых устройств и приложений. По оценке компании, VK SIEM ежедневно обрабатывает свыше 200 млрд событий информационной безопасности.
«Безопасность MAX включает в себя VK SIEM – систему безопасности нового поколения, способную обрабатывать миллионы событий в секунду в реальном времени. Эта технология не просто защищает текущую аудиторию, но и готова масштабироваться на десятки миллионов пользователей. Многие компании реагируют на инциденты постфактум, наша же система анализирует любые подозрительные действия в момент их совершения, выявляя угрозы и мошенников до того, как они навредят пользователям», – заявил руководитель SOC VK Дмитрий Куколев.
Напомним, во вторник правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее MAX внедрила российские криптографические решения для защиты пользовательских данных и повышения безопасности всех функций и сервисов.