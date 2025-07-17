Платформа MAX внедрила систему мониторинга безопасности с VK SIEM

Tекст: Дарья Григоренко

Решение использует массив из более 10 петабайт данных для киберрасследований, что позволяет оперативно реагировать на потенциальные инциденты и вести проактивную охоту за угрозами, говорится в сообщении на сайте VK.

Внедренная SIEM-система (Security Information and Event Management) анализирует более 3 миллионов событий в секунду, поступающих от инфраструктуры, сетевых устройств и приложений. По оценке компании, VK SIEM ежедневно обрабатывает свыше 200 млрд событий информационной безопасности.

«Безопасность MAX включает в себя VK SIEM – систему безопасности нового поколения, способную обрабатывать миллионы событий в секунду в реальном времени. Эта технология не просто защищает текущую аудиторию, но и готова масштабироваться на десятки миллионов пользователей. Многие компании реагируют на инциденты постфактум, наша же система анализирует любые подозрительные действия в момент их совершения, выявляя угрозы и мошенников до того, как они навредят пользователям», – заявил руководитель SOC VK Дмитрий Куколев.

Напомним, во вторник правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее MAX внедрила российские криптографические решения для защиты пользовательских данных и повышения безопасности всех функций и сервисов.