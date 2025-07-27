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Путин поздравил личный состав ВМФ в Адмиралтействе Петербурга
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота с Днем ВМФ во время визита в Главное Адмиралтейство в Петербурге.
На площади перед зданием Адмиралтейства президента встретила рота почетного караула, после чего глава государства пообщался с командованием ВМФ и лично пожал руки офицерам, передает ТАСС.
В ходе визита Путин заслушает доклады военных и посетит учения ВМФ, в том числе посмотрит учебные стрельбы и пообщается с военачальниками.
Также, как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. В программе визита – осмотр нового спортивного объекта и знакомство с работой молодежного конструкторского бюро, пишет РИА «Новости».
В университете Путина будут сопровождать министр науки и высшего образования Николай Фальков, губернатор Александр Беглов и помощник президента Николай Патрушев. Песков отметил, что вуз готовит специалистов для судостроения и внедрения новых технологий в отрасли.
Глава государства в воскресенье приехал на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.
В воскресенье Песков заявил, что решение об отмене Главного военно-морского парада принято из-за приоритетности безопасности в текущих условиях.
Ранее Путин сообщил, что будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов.