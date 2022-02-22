Мы присутствуем при рождении нового постукраинского мира

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22 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 00:12  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

Стороны конфликта в Донбассе готовы к самому жесткому сценарию Alexander Ermochenko/Reuters
ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население в Россию, в республиках объявлена мобилизация. Это произошло после того, как обострилась ситуация на линии разграничения и стало понятно – ВСУ готовы к наступлению на Донбасс. Впрочем, удержать Киев от военного решения проблемы еще можно, считают эксперты. Но договариваться об этом Москве после ухода Ангелы Меркель в отставку теперь придется не с Берлином, а с Вашингтоном. Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украина превратилась в главную содержанку Европы

Стоявшие на майдане люди явно рассчитывали на какое-то другое будущее своей страны REUTERS/Valentyn Ogirenko
Европейский союз, похоже, начал осознавать, в какую финансовую пропасть его затягивает Украина. «Дайте деньги» – прямо требует от Брюсселя Зеленский, однако чиновники ЕС считают, что уже дали Киеву «очень много». Во сколько обходится Европе содержание Украины и сколько на эти же цели в свое время потратила Россия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Мы присутствуем при рождении нового постукраинского мира

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек, говорю - я поддерживаю президента. Подробности...

Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Шельмование, национальное унижение, смена правил в последнюю минуту – все идет в ход, чтобы отодвинуть сильнейших спортсменов из сборной России, лишенной на Олимпиаде имени России и флага России. Но не работает! Парни и девочки сильней обстоятельств. Подробности...
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Будущее Сирии можно выстроить по российской матрице безопасности

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев, эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Института востоковедения РАН
Россия может задействовать не только военные и дипломатические возможности, но и стимулирование экономической реинтеграции и восстановления Сирии для политического урегулирования сирийского конфликта. Подробности...
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Обращение Владимира Путина о судьбе ЛНР и ДНР

Обсуждение: 27 комментариев

Канада отменила демократию

Обсуждение: 12 комментариев

Обстрел Донбасса. Началось?

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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады.
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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    Что ждет жителей Донбасса в России

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    ФСБ показала кадры уничтоженных украинских БМП (ВИДЕО)

    «помогаете быть сильной»


    Валиева впервые после Олимпиады опубликовала пост в соцсетях

    Видео

    финансовая пропасть


    Украина превратилась в главную содержанку Европы

    зеленая энергетика


    Запад берет энергетический урок у России

    безъядерный статус


    Зеленский шантажирует Запад «грязной бомбой»

    Восточная Европа


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    эвакуация населения


    Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
    Общественное мнение

    Мы присутствуем при рождении нового постукраинского мира

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		22 февраля 2022, 00:09

    Марина Ахмедова, журналист и писатель: На Донбассе я впервые в жизни столкнулась с насилием и много раз становилась его свидетелем. Я встретила там людей, которые были такие как я – верили во все то, во что верила я, говорили как я, думали как я. Их убивали именно за это! За то, что они вот такие. И я каждый раз это чувствовала так, будто убивали саму меня. Нелегко часто быть убитой. Я хотела, желала, ждала, чтобы это насилие прекратилось. И сейчас я чувствую себя очень свободным человеком. Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек говорю – я поддерживаю президента. Я уверена, что ему нужна наша поддержка, и мы должны ему ее сейчас оказать. Источник

    Петр Толстой, заместитель председателя Государственной думы: Это большой праздник не только для жителей Донецка и Луганска, но и для каждого русского человека.

    Жаль, что не сделали этого раньше, 8 лет надеясь на то, что Киев начнет исполнять Минские соглашения, что Европа откроет наконец глаза и увидит весь ужас происходящего на Юго-Востоке Украины все эти годы, что-то тщетно пытались доказать на разных международных площадках, возлагали тщетные надежды на Контактную группу. Последние дни показали, что ждать больше просто нельзя: лично для меня точкой невозврата стало заявление Шольца о том, что геноцид на Донбассе – это смешно и нелепо. Дальше пытаться обсуждать с этими людьми судьбу республик бессмысленно. Источник

    Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры: Решение о признании ДНР и ЛНР Путин демонстративно сопроводил важным и однозначным сигналом Киеву – в случае продолжения с украинской стороны боевых действий против республик Донбасса  Россия может пойти на следующие политические и военные шаги. Новая реальность требует готовности к новым инструментам. Источник


    Владимир Аватков, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова: Президент Сербии отметил, что решение Путина по Донбассу полностью меняет мировой порядок. Точнее не скажешь. Мы присутствуем при рождении нового постукраинского мира. Источник

    Анна Долгарева, поэт: О Господи. Я плачу. Плачу. Я не думала, что я доживу до этого. Я приехала на Донбасс двадцатишестилетней девчонкой, только что похоронившей своего капитана-артиллериста. Я думала, эта война не кончится, что я не доживу до ее конца, что впереди только бесконечные похороны друзей. А потом нам запрещали давать ответку. Нас убивали, а мы молчали. И вот теперь война близка к концу. Уже подписан договор о дружбе и сотрудничестве. НАКОНЕЦ НАСТУПИТ МИР. Источник

    Герман Садулаев, писатель: Это значит, что войны в ближайшее время не будет. Россия официально и открыто по договору о взаимопомощи введёт в республики 150-ю МСД. И/или другие в/ч. Они подойдут к фронту. На обстрелы дадут такую ответку, что желание ВСУ играть огневой пинг-понг сильно поубавится. Вооружения отведут. Планы по вторжению на Донбасс отложат до лучших времён. Вторгаться, зная, что там ВС РФ дураков нет. Так что война всё, считайте, что закончилась. Источник

    Алексей Топоров, журналист: Донецк сотрясается от салюта. Не верится прямо. И плакать хочется. Из-за тех, кто не дожил. Как живые стоят передо мной, и тоже радуются. Это случилось. Пока не понял в каких границах, надеюсь, что в настоящих, весны 2014 года. Слава Богу за все! Источник

    Дмитрий Михайлин, медиаменеджер: Единственное, о чем жалею – что Путин слишком молодой. Что он не стал президентом России в 1991 году. Источник

    Евгений Супер, журналист: Вот и хорошо. Ещё один камень с души сброшен. Источник

    Марат Баширов, политолог: Этого решения ждали весь 2014 год, а оно случилось сегодня. Многие не дожили, но сегодня среди них отдельно вспомню Валеру Болотова, с которым меня судьба свела в июне 2014 года в Луганске. Простой парень из Таганрога, десантник, а потом первый глава ЛНР. Человек, который не зная всех геополитических раскладов, следовал зову предков и исторической памяти. Так многие в том году принимали решения. Источник


     
     
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