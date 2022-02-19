Шольц назвал смешными слова о геноциде на Донбассе

То, что в России ситуацию на Донбассе назвали геноцидом – «это, конечно, смешно», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

Шольц заявил, что «НАТО – не агрессивная организация», и что «слова о том, что на Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно», передает ТАСС.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин «всегда ссылается на конфликт в бывшей Югославии, где НАТО, будто бы, выступало в роли агрессора».

«Я ему отвечаю, что мы (НАТО) пытались остановить геноцид», – сказал канцлер.

Во вторник президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.