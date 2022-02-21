Что ждет жителей Донбасса в России

Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция?

В понедельник врио главы российского МЧС Александр Чуприян сообщил, что границу России пересекли около 61 тыс. беженцев из Донбасса, добавив, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится. По его словам, за сутки из Ростовской области в другие регионы России отправлено девять поездов с беженцами.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия. В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне.

Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти ЛНР и ДНР призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. В понедельник ситуация обострилась еще больше.

В этих условиях президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

По приезде в Ростовскую область беженцев направляют в другие регионы России – Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Саратовскую, Пензенскую и другие области страны. В некоторых регионах вводится режим ЧС для оперативной организации приема беженцев. Отмечается, что Министерству труда и соцзащиты поручено обеспечить проживание беженцев. В целом же 43 региона страны выразили готовность разместить у себя жителей Донбасса.

В Воронежской области уже приняли три поезда с эвакуированными жителями Донбасса. В третьем из них прибыл 521 беженец – женщины, дети, мужчины пожилого возраста, которых на автобусах отправят в пункты временного размещения на территории муниципальных районов области. Ранее первый состав доставил 910 человек, в том числе 358 детей, второй – 976, в том числе 113 воспитанников детских домов и интернатов. Все они поселились в детских оздоровительных лагерях Воронежа «Кировец» и «Голубой экран», а также в 14 пунктах временного размещения в населенных пунктах региона Новая Усмань, Рамонь, Лиски, Бобров.

Всего в Воронежской области создано 42 пункта временного размещения (ПВР) для приема 4,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР, при необходимости власти региона увеличат число ПВР. В регионе из-за роста числа эвакуированных введен режим чрезвычайной ситуации, чтобы оперативно направлять из резервного фонда губернатора Александра Гусева средства на обеспечение прибывающих граждан всем необходимым, в том числе средствами ухода и гигиены, питанием, тестами на коронавирус и так далее.

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В Курской области для приема жителей из Донбасса также введен режим чрезвычайной ситуации. По сообщениям местных властей, регион готов принять до 1,5 тыс. человек и предоставить всё необходимое для их комфортного и безопасного размещения в оздоровительных лагерях и санаторных учреждениях. По данным пресс-секретаря губернатора Курской области Анастасии Гуриной, в регионе развернуто 20 пунктов временного размещения на базах санаториев, гостиниц, детских оздоровительных лагерей и других социальных объектов.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил региональным ведомствам в кратчайшие сроки проанализировать профессиональный состав прибывших граждан и, по возможности, предложить им работу. Особое внимание глава Дона призвал акцентировать на дефицитных для Ростовской области специальностях – врачей и учителей.

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Вице-спикер Госдумы, глава комиссии ЕР по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова сообщила , что общественные приемные «Единой России» помогут выработать системные решения по помощи беженцам из Донбасса. По ее словам, «в правовых центрах, организованных на базе приемных партии, жители, эвакуированные из ДНР и ЛНР, смогут получить правовую, консультационную, информационную поддержку». Она также добавила, что специалисты проконсультируют граждан по вопросам регистрационного учета и оказания гуманитарной помощи.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из Донбасса. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ», «Волонтерской роты». Добровольцы движения «Мы вместе» встречают и оказывают первую консультационную и психологическую помощь беженцам.

«Несмотря на то, что многие люди используют программы помощи России, значительная часть жителей Донбасса едет к родственникам или друзьям, поэтому их нельзя считать общим скопом. Многие самостоятельно решают вопрос с жильем – у кого-то есть свое жилье, кто-то временно останется у родственников или друзей. Кроме того, RT запустила проект для помощи беженцам найти жилье», – рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Система эвакуации строится прямо сейчас с колес – мобилизуются все возможности и мощности, которые можно будет задействовать для помощи людям. В любом случае мы говорим не о туризме, а о вынужденной операции по спасению людей из-под обстрелов», – пояснил собеседник. «Прекрасно, что со стороны высшего руководства России и регионов есть желание помочь людям. Более того, запущен целый ряд гуманитарных проектов помощи, где россияне сами предлагают принять у себя беженцев. Кто-то готов предоставить комнату, кто-то – квартиру», – отметил Мирошник.

Представитель ЛНР также рассказал о решении бытовых и денежных вопросов беженцев. «Пока этот вопрос решается централизованно: государство выделяет по 10 тыс. рублей каждому. Те, кто имел карты российских банков, сразу получили эти деньги и смогли их использовать. А кому-то пришлось сделать заявку в банке и получить новую карту. Этот процесс идет», – указал собеседник.

«Дальше люди будут рассчитывать на свои собственные средства. Однако некоторые регионы запустили целый ряд программ по временному трудоустройству. Плюс ко всему будет решаться вопрос с пенсионным обеспечением, так как в Россию едет большое количество пенсионеров. Уверен, что все житейские вопросы будут решаться шаг за шагом», – объяснил Мирошник.

Он также подчеркнул, что санатории, профилактории и детские лагеря отдыха запустили систему трехразового питания для приехавших из Донбасса. «Таким образом обеспечиваются основные жизненные потребности людей. Однако никто из покинувших Донбасс не едет с желанием посмотреть новые города или дома. Люди спасают детей и пожилых, бегут от войны. Понятно, что психологическое состояние людей вовсе не праздничное, несмотря на открытость россиян и желание помочь», – отметил представитель ЛНР. При этом Мирошник не сомневается, что все это временно и

как только минует угроза войны, люди вернутся домой.

«Ради этого же все и делается – чтобы дети вернулись на родину, старики вернулись в свои дома. К сожалению, тут много факторов, от которых будет зависеть время возвращения. Здесь и серьезные переговоры мировых лидеров, и наши взаимоотношения с Украиной, и ход военных действий, которые существенно обострились – за прошедшие сутки количество обстрелов ВСУ территории ЛНР увеличилось вдвое, уже есть погибшие и пострадавшие», – сообщил он.

«В этой связи говорить о депопуляции Донбасса в глобальном масштабе я бы не стал. Необъявленная война идет уже восемь лет и достаточно много людей покинуло Донбасс. Однако если в этом конфликте наконец будет поставлена точка, то вернется гораздо больше людей, чем уехало сейчас. Но для этого необходимо решить вопросы с безопасностью, социальной защитой и экономикой», – пояснил Мирошник.

При этом из прифронтовой зоны в Донбассе далеко не все были эвакуированы, посетовал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. «Нами были вывезены дети из всех школ и детских домов. Но вот некоторые местные жители не хотят уезжать – «оставлять землю». При атаках ВСУ они спускаются в подвалы, но не могу сказать, что они полностью в безопасности», – указал он.

В целом же вывоз людей идет довольно активно, отметил Бердичевский. «Я проезжал сегодня мимо центра эвакуации, вышел, посмотрел – один автобус заполняется примерно минут за 10. Основная часть эвакуированных будет в Ростове, часть напрямую из Донбасса направляют в Центральную Россию, например – в Воронеж», – сказал депутат.

«Ростовская область, наверное, один из немногих российских регионов, который был в силах справиться с таким массовым потоком людей, учитывая, что мы не готовились к этому. Люди размещены в нормальных условиях, обеспечены питанием, медицинским обслуживанием, решаются их социальные вопросы», – рассказал газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, команда ростовского губернатора Василия Голубева смогла в беспрецедентно короткое время – за 4-5 часов – подготовить все для встречи приезжающих. «У ростовского руководства уже есть опыт по приему людей в 2014 году, хотя, конечно, не такой массовый. У них отработана логистика, за считанные часы были развернуты все оперативные службы», – отметил депутат.

Депутат сообщил, что для размещения людей были открыты находившиеся на консервации гостиницы, санатории, дома отдыха. «В кратчайшие сроки были собраны команды поваров, завезены продукты питания, постельное белье, другие товары первой необходимости, – рассказал политик. – Мы стараемся заселять в каждый пансионат целиком людей из одного населенного пункта».

Часть приезжающих электричками из восьми городов Донбасса людей размещают сначала в теплых палатках, доставленных МЧС, кормят, затем распределяют по местам постоянной дислокации, отметил депутат. Некоторые беженцы из Ростова уже перенаправлены в Волгоградскую, Калужскую, Брянскую, Воронежскую и другие области. «По поводу отношения местных жителей к происходящему, могу сразу сказать, по крайней мере, про Ростовскую область – все люди объединились, чтобы помочь прибывшим. У многих есть родственники в Донбассе, они взяли их к себе. Также люди принимают в свои дома семьи с маленькими детьми», – сказал Водолацкий.

Сейчас в пункте прибытия беженцев в Ростове работают сотрудники регионального Минтруда, юристы и волонтеры, присланные первым замглавы Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. «Не у всех прибывающих есть карты банков России, сейчас идет оперативное оформление, заводятся лицевые счета, на них перечисляются единовременные выплаты, о которых говорил президент», – пояснил собеседник.

Что касается прогнозирования сроков размещения беженцев, собеседник указал: это будет зависеть от того, решатся ли ВСУ при поддержке наемников на массовое наступление. «Вся суть ситуации заключается в том, что ситуация на линии фронта Зеленским уже совершенно не управляется. Там находятся не только подразделения ВСУ, но и бойцы запрещенного в России «Правого сектора*», других националистических организаций, а также наемники частных военных компаний из Польши, США, Британии и Канады», – сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что Запад в последнее время «накачивал» Украину оружием, и теперь требует, чтоб оно применялось. «Сейчас этими атаками они проверяют на прочность оборону ЛДНР, готовясь к полномасштабному наступлению. Но учитывая, что в Донбассе по-прежнему проживает множество наших граждан, Россия будет защищать эту территорию всеми средствами и способами. Поэтому «отчистка» Донбасса от противника не займет много времени. И после этого беженцы смогут вернуться в свои дома», – заключил Водолацкий.

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