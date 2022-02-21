Выплаты пообещали всем эвакуированным из Донбасса

Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей положены всем, кто бы эвакуирован из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, начиная с 18 февраля, и пересек российскую границу, сообщила замминистра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян.

«Выплата положена абсолютно всем гражданам республик ДНР и ЛНР, которые покинули в экстренном массовом порядке, начиная с 18 февраля текущего года данные республики и пересекли границу Российской Федерации. Абсолютно всем», – передает РИА «Новости» слова Калугян.

Она уточнила, что, в частности, выплата положена тем, кто самостоятельно покинул ДНР и ЛНР и пересек границу России на своем личном транспорте. Кроме того, по словам Калугян, 10 тыс. рублей могут получить и те, кто проехал транзитом Ростовскую область и остановился в другом регионе. Выплата, по данным замминистра, положена как тем, кто имеет паспорта республик ДНР и ЛНР, так и тем, у кого российский паспорт. Также единовременную материальную помощь могут получить и те, кто остановился не в пунктах временного размещения, а, например, у родственников.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

Ранее в понедельник народная милиция ДНР сообщила, что один военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб, один тяжело ранен и двое контужены в результате действий ВС Украины. Первый замглавы администрации города Максим Жуковский сообщил, что две школы в прифронтовых Петровском и Киевском районах Донецка повреждены обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России.