Обстрелы ВСУ на Донбассе повредили две школы

Две школы в прифронтовых Петровском и Киевском районах Донецка повреждены обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины, сообщил первый замглавы администрации города Максим Жуковский.

«Прилет сегодня ночью был возле школы № 105 на Петровке, повреждены окна и стены здания. Так же ночными обстрелами повреждена школа № 56 в Киевском районе», – передает Донецкое агентство новостей слова Жуковского.

Как уточнило в свою очередь представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, возгораний вследствие ударов не наблюдается. В зданиях учебных заведений пострадало остекление. Оперативная группа СЦКК выехала на место для проведения разбирательства.

По информации МЧС, только в школе № 105, повреждено 16 оконных блоков на первом и втором этажах, посечены стены здания.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

Ранее в понедельник народная милиция ДНР сообщила, что один военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб, один тяжело ранен и двое контужены в результате действий ВС Украины.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.