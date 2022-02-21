При обстреле ВСУ погиб военнослужащий

В регионах России начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Российские регионы начали собирать гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, которые эвакуируются на территорию страны.

«Пункт сбора гуманитарной помощи работает с 09:00 до 18:00 каждый день, все желающие могут приходить и оставлять гуманитарную помощь. Принимаются не скоропортящиеся продуктовые наборы, запечатанные вещи. Люди уходили из домов в спешке, поэтому, конечно, им необходима любая помощь», – сказал руководитель ростовского отделения движения «Волонтеры Победы» Артем Толпыгин, передает ТАСС.

Тамбовская область также окажет гуманитарную помощь народным республикам Донбасса. Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что 22 февраля две фуры с гуманитарной помощью отправятся из Тамбовской области в народные республики Донбасса. В одной из них – продукты питания от местных производителей, во второй – изделия хозяйственно-бытового назначения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам главы региона, процесс формирования и отправки гуманитарной помощи народным республикам находится под его личным контролем. Сбор денежных средств, продуктов и вещей взяло на себя региональное отделение партии «Единая Россия».

«Люди оказались в беде, и наш человеческий долг – просто помочь им. Вместе с партией «Единая Россия» мы организовали сбор и отправку гуманитарной помощи. Призываю всех неравнодушных граждан принять в этом посильное участие», – добавил Егоров.

В Воронежской области, где эвакуированных начали размещать с воскресенья, жителей Донбасса встречают волонтеры. На базе регионального отделения «Единой России» развернули центр поддержки и пункт сбора гуманитарной помощи.

«В ближайшее время будет подготовлена грузовая автомашина в Ростовскую область с продуктами, питьевой водой, средствами гигиены и вещами первой необходимости. При необходимости мы готовы подключиться к обеспечению людей горячим питанием. Также юристы нашей общественной приемной будут оказывать правовую поддержку»,– говорится в сообщении партии.

Московская область также направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса в Ростовскую область, пункты сбора уже организованы в ряде округов региона. Первые гуманитарные рейсы будут отправлены в Ростовскую область 22 февраля, передает РИА «Новости».

О сборе помощи объявили и другие российские регионы, включая самые отдаленные. В частности, штаб помощи жителям Донбасса разворачивают в Якутии. «Просим всех неравнодушных жителей республики отозваться и помочь прибывающим всем чем можно. Принимаются одежда в хорошем состоянии, продукты питания, материальная помощь, игрушки, так как прибудут семьи с детьми»,– сообщил председатель общественной палаты республики Дмитрий Бугаев.

На случай прибытия эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик в Приморье подготовили 14 пунктов временного размещения, а с понедельника в крае начнут собирать гуманитарную помощь. Также в понедельник будет запущен сбор помощи в Астраханской области, где планируют открыть несколько пунктов в областном центре и районах.

Ранее сообщалось, что более 40 тыс. человек эвакуировали из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию.

Напомним, что готовность принять беженцев выразили в Оренбургской, Саратовской и Пензенской и Новгородской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии и в области. Эвакуировать жителей ДНР в Ростовскую область начали поездами.