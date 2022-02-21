Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России

В России 43 региона готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса, подготовлены почти 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве, рассказали в пресс-службе МЧС.

«Переселенцев из Донбасса готовы принять 43 региона России», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что в этих субъектах подготовлены к приему людей почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тыс. человек. В резерве находятся еще 149 ПВР на более чем 54 тыс. мест.

В ведомстве отметили, что 21 поезд с беженцами из Донбасса планируется отправить в ближайшее время в пять регионов России.

«В течение суток запланировано отправление 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за истекшие сутки границу с Ростовской областью пересекли более 21 тысячи граждан Донбасса.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.