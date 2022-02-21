Общественные приемные ЕР будут давать консультации беженцам с Донбасса

Общественные приемные «Единой России» помогут выработать системные решения по помощи беженцам с Донбасса, сообщила вице-спикер Госдумы, глава комиссии ЕР по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.

«В правовых центрах, организованных на базе приемных партии, жители, эвакуированные из ДНР и ЛНР, смогут получить правовую, консультационную, информационную поддержку. В центрах будут работать юристы, специалисты социальной сферы, чтобы оперативно отрабатывать поступающие запросы», – приводятся слова Кузнецовой на сайте ЕР.

Она также добавила, что специалисты проконсультируют граждан по вопросам регистрационного учета и оказания гуманитарной помощи.

Кузнецова надеется, что ситуация скоро нормализуется и «небо станет мирным», но в настоящее время возникает очень много вопросов и задач, которые необходимо решать. «Тысячи людей из Донецкой и Луганской республик вынуждены покидать свои дома и находят сейчас защиту на территории России. Мы также будем работать над тем, чтобы дать решения регионам, куда прибывают люди», – отметила она.

Общественные приемные партии станут едиными центрами правовой поддержки беженцев. Первый такой центр открыт в воскресенье в Ростове.

В свою очередь заместитель секретаря Генерального совета партии Александр Сидякин подчеркнул, что поддержка людей, которые прибывают в Россию из Донбасса и Луганска, сейчас является важнейшей задачей общественных приемных «Единой России».

«Это, прежде всего, консультации по поучению статуса беженца, вида на жительство. Необходимо установить взаимодействие с органами регистрационного и миграционного учёта, чтоб быстро помочь людям», – отметил Сидякин.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным с Донбасса. В координации с МЧС члены группы оценивают объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ», «Волонтерской роты». Депутаты «Единой России» оказывают необходимую помощь беженцам.

Помимо этого, «Единая Россия» окажет гуманитарную помощь беженцам. Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область – в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов.