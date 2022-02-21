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21 февраля, понедельник | Последнее обновление — 10:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Россию прибыли более 60 тыс. беженцев из Донбасса
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В Россию прибыли более 60 тыс. беженцев из Донбасса
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Границу России пересекли уже около 61 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки, заявил врио главы российского МЧС Александр Чуприян.
«Количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тысячи», – приводит его слова РИА «Новости».
Он добавил, что за сутки из Ростовской области в другие регионы России отправлено девять поездов с беженцами.
«У нас увеличивается количество выплат и документов, которые подготавливаются к этим выплатам. Около четырех тысяч заявлений мы получили по этому поводу, и уже более тысячи человек получили деньги», – сказал он.
Чуприян добавил, что уверен в том, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
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В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма
Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и защиты их права на самоопределение, сообщил координатор интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко.
«Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе. Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. В последние дни ситуация накалилась до предела», – рассказал он РИА «Новости».
Возглавляют группу добровольцев сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.
«Я, как гражданин России, не просто ощущаю свою ответственность, но и считаю своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свои права. Мы должны помочь и защитить право жителей Донбасса на самоопределение», – сообщил Козенко.
Ранее стало известно, что свыше 350 добровольцев обратились в военкоматы Луганской народной республики (ЛНР), также прибывают добровольцы из стран СНГ, Ближнего Востока и даже ряда европейских стран.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Москва предупредила о последствиях игнорирования Западом обстрелов Донбасса
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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что политика западных стран по игнорированию обстрелов Донбасса украинскими войсками может подтолкнуть Киев к полномасштабному наступлению.
«Учитывая тот факт, что наши западные коллеги пытаются смотреть сквозь пальцы на то, что происходит на востоке [Украины], с самого начала отрицая, что Украина обстреливает эти территории, предполагая, что все, что может произойти здесь, будет результатом российской провокации, с такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории», – приводит ТАСС слова Полянского, сказанные дипломатом в эфире YouTube-канала The Mother of All Talkshows.
Российский дипломат добавил, что если Франция как участник нормандского формата «смогла бы повлиять на умы украинской правящей элиты и убедить ее, что она должна выполнять Минские соглашения и не открывать огонь по мирному населению Донбасса, то это можно было бы только приветствовать».
Накануне народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе. В этот же день Народная милиция ЛНР заметила активизацию всех видов разведки ВС Украины.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
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В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие двух групп украинского спецназа в район подконтрольного Киеву населенного пункта Болотенное у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«В район населенного пункта Болотенное отмечено прибытие двух групп отдельного центра сил специальных операций «Запад» в составе пятнадцати боевиков каждая. Основной задачей прибывших подразделений украинского спецназа является проведение диверсий и разведывательных действий», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов.
Между тем власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.
Стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Посол в США: Россия не претендует на чужие территории
Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины, заявил посол России в США Анатолий Антонов американскому телеканалу CBS.
«Мы не пытаемся захватывать никаких территорий зарубежных стран. Я бы хотел подтвердить, что Донбасс и Луганск являются частью Украины», – цитирует его РИА «Новости».
Антонов отметил, что вопрос о статусе Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией, с точки зрения Москвы закрыт, и «мы даже не хотим его обсуждать».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
В ЛНР мирные жители погибли при атаке ВСУ
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Два мирных жителя погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) в результате попытки прорыва вооруженных сил Украины у села Пионерского, которое находится в семи километрах от границы с Россией, сообщила народная милиция ЛНР.
«К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены пять жилых домов», – приводит РИА «Новости» сообщение милиции.
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК на месте обстрела в Пионерском подтвердили гибель двух мирных жителей, их тела сильно обгорели.
Между тем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли два населенных пункта в ДНР с применением снарядов запрещенного калибра.
Уточняется, что «по населенным пунктам Зайцево и Еленовка выпустили 18 мин калибра 120 мм, запрещенных к применению минскими соглашениями».
Также телекомпания «Юнион» сообщила, что ее съемочная группа попала под обстрел ВСУ в населенном пункте Саханка на юге ДНР.
Ранее сообщалось, что с начала эскалации в Донбассе были зафиксированы пять диверсий. Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ за 19 февраля.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
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Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели мирных жителей в ЛНР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в Донбассе, сообщили в пресс-службе СК.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, что два мирных жителя погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) в результате попытки прорыва вооруженных сил Украины у села Пионерского, которое находится в семи километрах от границы с Россией.
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Байдена предостерегли от повторения ошибки Британии и Германии накануне Первой мировой
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Истерия, нагнетаемая США вокруг «вторжения» России, очень схожа с ситуацией накануне Первой мировой войны, написал в статье для журнала National Interest бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.
По его мнению, Америка занимается тем же, что делали Германская и Британская империи в начале ХХ века. Он подчеркнул, что Россия считает размещение войск у украинских границ способом защититься от НАТО и помешать «самому мощному в мире военному альянсу» обосноваться поблизости, передает РИА «Новости».
Колумнист напомнил, что нагнетание истерии привело к трагедии Первой мировой войны – в то время как недоверие и страх в отношениях России с Западом ведут к современной катастрофе. Он также призвал всех задуматься о реалиях «с критической точки зрения».
Ранее американский телеканал CBS без приведения каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину. В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В ДНР абонентам разослали СМС-сообщения о всеобщей мобилизации
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Оператор сотовой связи самопровозглашенной Донецкой народной республики «Феникс» рассылает своим абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации в ДНР из-за обострения ситуации на линии соприкосновения.
В сообщениях к военнообязанным гражданам ДНР обращается военный комиссариат с призывом прибыть на пункты сбора и вступить в ряды подразделений ДНР, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов.
Между тем власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.
Стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Зеленского заподозрили в поддержке признания ДНР и ЛНР Россией
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией, поскольку считает, что это позволит Киеву отказаться от выполнения Минских соглашений, сообщают источники издания «Страна.ua».
Близкие к офису украинского лидера источники издания утверждают, что власти в Киеве не собираются вести прямые переговоры с провозглашенными республики, а также не хотят вносить изменения в конституцию об их особом статусе, передает РИА «Новости».
«Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», – уточнили источники.
По их словам, Зеленский планирует воспользоваться обострением ситуации на юго-востоке Украины, чтобы не выполнять обещания о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые он дал канцлеру Германии Олафу Шольцу.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
«Обострение в Донбассе можно использовать как повод отсрочить исполнение обязательств, которые Зеленский давал Шольцу, и заявить, что до нормализации обстановки ничего не будет», – уточнил один из источников. В публикации также говорится, что Зеленский и его окружение не верят в возможность «вторжения» России.
В прошлую пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
В прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объяснил отказ Киева вести переговоры с ДНР и ЛНР «несамостоятельностью» республик.
В прошлую среду спикер Госдумы Вячеслав Володин резюмировал, что президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь идти на переговоры с ДНР и ЛНР, фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей. В МИД России называли Минские соглашения единственной безальтернативной основой урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом на Украине, скрепленной посредниками ОБСЕ и Россией, одобренной лидерами стран «нормандского формата» и утвержденной Советом Безопасности ООН. Кремль обвинял Киев в уклонении от исполнения обязательств по Минским соглашениям.
В прошлый вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
В Госдепе заявляли, что США расценят поддержку президентом России обращения Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР как отказ от выполнения Минских соглашений. В Кремле согласились, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с Минскими соглашениями.
При этом президент Путин указывал лидеру США Джо Байдену на игнорирование Западом саботажа Киевом Минских соглашений. В Кремле констатировали, что три из четырех участников «нормандского формата» не готовы выполнять Минские соглашения.
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Глава ЛНР подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.
«Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», – гласит указ за подписью Пасечника, передает ТАСС.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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В ДНР назвали число диверсий с начала эскалации в Донбассе
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С начала эскалации в Донбассе были зафиксированы пять диверсий, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками «Правого сектора*» (запрещенная и признанная экстремистской в России организация)», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что Киев продолжает направлять диверсантов на территорию самопровозглашенной ДНР для организации террористических актов.
«Помимо обстрелов, для усиления паники среди гражданского населения и расшатывания ситуации в республике, Киев продолжает использовать террористические методы войны, направляя диверсантов для организации террористических актов на жизненно важных объектах», – говорится в сообщении.
По данным разведки ДНР, Киев планирует проведение новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей.
При этом отмечается, что ситуация на линии боевого соприкосновения в ДНР остается критической.
Ранее представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ за 19 февраля.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
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Зеленский обсудил с Макроном обстановку в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и рассказал ему о новых провокационных обстрелах, Киев выступает за активизацию мирного процесса.
«В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ (Трехсторонней контактной группы) и немедленное введение режима тишины», – написал глава государства в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 45 минут.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Народная милиция ЛНР заявила об активизации всех видов разведки ВС Украины
Украинские силовики активизировали все виды разведки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Нами отмечается активизация всех видов разведки противника», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов.
Между тем власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.
Стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
В регионах России начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Российские регионы начали собирать гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, которые эвакуируются на территорию страны.
«Пункт сбора гуманитарной помощи работает с 09:00 до 18:00 каждый день, все желающие могут приходить и оставлять гуманитарную помощь. Принимаются не скоропортящиеся продуктовые наборы, запечатанные вещи. Люди уходили из домов в спешке, поэтому, конечно, им необходима любая помощь», – сказал руководитель ростовского отделения движения «Волонтеры Победы» Артем Толпыгин, передает ТАСС.
Тамбовская область также окажет гуманитарную помощь народным республикам Донбасса. Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что 22 февраля две фуры с гуманитарной помощью отправятся из Тамбовской области в народные республики Донбасса. В одной из них – продукты питания от местных производителей, во второй – изделия хозяйственно-бытового назначения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам главы региона, процесс формирования и отправки гуманитарной помощи народным республикам находится под его личным контролем. Сбор денежных средств, продуктов и вещей взяло на себя региональное отделение партии «Единая Россия».
«Люди оказались в беде, и наш человеческий долг – просто помочь им. Вместе с партией «Единая Россия» мы организовали сбор и отправку гуманитарной помощи. Призываю всех неравнодушных граждан принять в этом посильное участие», – добавил Егоров.
В Воронежской области, где эвакуированных начали размещать с воскресенья, жителей Донбасса встречают волонтеры. На базе регионального отделения «Единой России» развернули центр поддержки и пункт сбора гуманитарной помощи.
«В ближайшее время будет подготовлена грузовая автомашина в Ростовскую область с продуктами, питьевой водой, средствами гигиены и вещами первой необходимости. При необходимости мы готовы подключиться к обеспечению людей горячим питанием. Также юристы нашей общественной приемной будут оказывать правовую поддержку»,– говорится в сообщении партии.
Московская область также направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса в Ростовскую область, пункты сбора уже организованы в ряде округов региона. Первые гуманитарные рейсы будут отправлены в Ростовскую область 22 февраля, передает РИА «Новости».
О сборе помощи объявили и другие российские регионы, включая самые отдаленные. В частности, штаб помощи жителям Донбасса разворачивают в Якутии. «Просим всех неравнодушных жителей республики отозваться и помочь прибывающим всем чем можно. Принимаются одежда в хорошем состоянии, продукты питания, материальная помощь, игрушки, так как прибудут семьи с детьми»,– сообщил председатель общественной палаты республики Дмитрий Бугаев.
На случай прибытия эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик в Приморье подготовили 14 пунктов временного размещения, а с понедельника в крае начнут собирать гуманитарную помощь. Также в понедельник будет запущен сбор помощи в Астраханской области, где планируют открыть несколько пунктов в областном центре и районах.
Ранее сообщалось, что более 40 тыс. человек эвакуировали из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию.
Напомним, что готовность принять беженцев выразили в Оренбургской, Саратовской и Пензенской и Новгородской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии и в области. Эвакуировать жителей ДНР в Ростовскую область начали поездами.
Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронежскую область
Первый поезд с эвакуируемыми жителями Донбасса прибыл в Воронежскую область, доставлены более 900 человек. В этот же день ожидается второй поезд с примерно таким же числом пассажиров, сообщил заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.
«Сейчас мы с вами встретили первый поезд. Прибыли 910 человек, из них 358 детей. Сегодня ожидаем второй поезд примерно в таком же количестве (пассажиров – прим. ВЗГЛЯД), точной информации пока нет», – пояснил Верховцев, передает РИА «Новости».
По его словам, регион развернул 42 пункта временного размещения и заявил о готовности принять 4,5 тыс. человек, но если потребуется, Воронежская область увеличит количество мест для беженцев.
Накануне врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что первый состав с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область, он доставит в этот регион 500 человек.
Ранее сообщалось, что готовность принять беженцев выразили в Оренбургской, Саратовской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии. Эвакуировать жителей ДНР в Ростовскую область начали поездами.
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