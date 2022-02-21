В Россию прибыли более 60 тыс. беженцев из Донбасса

Границу России пересекли уже около 61 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки, заявил врио главы российского МЧС Александр Чуприян.

«Количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тысячи», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что за сутки из Ростовской области в другие регионы России отправлено девять поездов с беженцами.

«У нас увеличивается количество выплат и документов, которые подготавливаются к этим выплатам. Около четырех тысяч заявлений мы получили по этому поводу, и уже более тысячи человек получили деньги», – сказал он.

Чуприян добавил, что уверен в том, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

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