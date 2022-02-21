RT запустил проект «Карта помощи» для поддержки беженцев из ЛНР и ДНР

Телеканал RT запускает «Карту помощи» беженцам из Донецкой и Луганской областей. Люди, попавшие в эвакуацию, смогут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой.

Для участия в проекте «Карты помощи» необходимо авторизоваться, отметить свою геолокацию, указать количество свободных мест для размещения и свои контактные данные для связи, передает RT.

Подробная информация — на сайте dom.rt.com. Также по всем вопросам можно написать по адресу dom@rttv.ru.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Всего к утру понедельника границу России пересекли около 61 тыс. беженцев из Донбасса, заявил врио главы российского МЧС Александр Чуприян. Он добавил, что за прошедшие сутки из Ростовской области в другие регионы России было отправлено девять поездов с беженцами.