Волонтеры молодежного корпуса #МыВместе рассказали о помощи эвакуированным из Донбасса

Добровольцы встречают и оказывают первую консультационную и психологическую помощь эвакуированным в Россию жителям Луганской и Донецкой народных республик.

Группа волонтеров корпуса #МыВместе, состоящего из команд «МолодежкаОНФ», МГЕР и волонтерская рота, работает на КПП Успенка Ночное дежурство провел и депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодежной политики, координатор молодежной политики в партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Ночью холодно. Хотелось бы сказать, что на границах спокойно, но это не так. Люди идут и днем и ночью. Дети, старики, женщины. Подбадриваешь – улыбаются вроде, но какие уж тут улыбки, когда вынужден все бросить и уехать. Девочка одна, лет трех, взяла меня за руку и держит, а у меня внутри все переворачивается. Другие мама с дочкой пришли в 4 утра, мы их чаем напоили, они отогрелись. Был мужчина, вдовец, который привез дочку, передал и поехал назад. Говорит, долг не позволяет иначе поступить», – рассказал Кастюкевич.

Накануне вечером к Кастюкевичу в волонтерский пункт приехал депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов. Для того, чтобы перенять опыт организации аналогичных волонтерских пунктов в Волгограде. Кроме того, Гимбатов при содействии фонда социальных проектов «Наследие» – «Своих не бросаем», привез в Ростовскую область фуру с 5 тоннами гуманитарного груза. Это мясные изделия, крупы, сладости, тушенка со сгущенкой, сок и йогурты, а также средства гигиены для прибывающих жителей.

Помощь мы собрали совместно с фондом «Наследие». Осмотрели пункты обогрева. Здесь волонтеры помогают жителям, в основном, женщинам и детям, - обогревают их, оказывают психологическую помощь. Это очень важно. Люди растеряны, выходят и не знают, куда идти, не понимают, какие документы оформлять. Добровольцы им все разъясняют, в круглосуточном режиме. Они большие молодцы! Работают неформально, с полной отдачей, это видно. Эмоции от увиденного получил непередаваемые – очень страшно, когда люди вынуждены срываться из своих домов и уходить в никуда, с небольшим набором вещей. И сегодня им нужна наша помощь. Поэтому мы здесь. Им необходима даже не финансовая, а больше моральная поддержка, чтобы люди понимали, что они нам нужны и они не брошены!» – рассказал Гимбатов.

Сейчас в Волгограде готовится еще одна машина с гуманитарной помощью, которая в ближайшее время отправится в Ростовскую область.

На КПП Успенка волонтеры встречают жителей сразу у перехода. Детям раздают шоколадки, взрослым передают необходимые для заполнения анкеты. Много жителей, которые привозят к границе детей и внуков, а сами потом возвращаются назад.

В планах на день – организация аналогичного волонтерского корпуса на КПП со стороны ЛНР. Уже вечером добровольцы корпуса #МыВместе под руководством Игоря Кастюкевича оборудую еще один пункт помощи пребывающим беженцам.