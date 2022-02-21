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21 февраля, понедельник | Последнее обновление — 22:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Владимир Путин объявил о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР Россией
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Владимир Путин объявил о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР Россией
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Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил Владимир Путин в роамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером. Президент подписал соответствующие документы.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия
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Путин: Решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня
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Президент России Владимир Путин выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.
«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», – сказал Путин, поблагодарив членов Совбеза, принявших участие в совещании, сообщает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит иного пути, кроме как признать ЛНР и ДНР, а то, что Запад не изменит свою позицию, понятно.
«Я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, поэтому я не вижу другого пути. Что касается того, чтобы дать Западу два–три дня, чтобы он одумался, это дело вкуса. Но то, что он не изменит свою позицию, это всем понятно», – сказал он.
Глава МВД России Владимир Колокольцев поддержал признание независимости ДНР и ЛНР, но в границах «до оккупации».
«Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку – признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами», – выступил он во время Совбеза.
За признание ДНР и ЛНР во время Совбеза выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, признание республик останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения.
«На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация, по всей вероятности, улучшаться не будет», – приводит его слова РИА «Новости».
Также рассмотреть обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР президента попросил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Здесь речь идет о защите граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И, более того, несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все взятые ранее на себя обязательства. Поэтому, Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», – сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совбеза.
О том, что Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит проблему – а это очевидно – значит, мы должны пойти на этот шаг. Угроза санкций – это, конечно, больно, конечно, это неприятно... Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение», – сказала она.
Также в ходе заседания Совбеза министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что однозначно необходимо признать Донецкую и Луганскую народные республики.
«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю «да». Да, надо признавать», – заявил он.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Елисейский дворец анонсировал саммит России и США по безопасности
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение лидера Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, сообщил Елисейский дворец.
Как сообщил Елисейский дворец, Макрон «предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе». Главы США и России «согласились с положениями такой встречи на высшем уровне». Вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи 24 февраля. Как сообщается, встреча лидеров «может состояться только при условии, что Россия не будет вторгаться на Украину», передает ТАСС.
В Елисейском дворце сообщили, что в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон дважды созвонился с президентом России Владимиром Путиным, провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Накануне американский телеканал CBS без приведение каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что утверждения о «вторжении» России на Украину – это пропаганда, фейки и вымыслы. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД заявляли, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. На Смоленской площади подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. В МИДе назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
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17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
8 февраля президент Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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На Украине признали неудачной попытку Зеленского повторить речь Путина
Во время выступления на конференции по безопасности в Германии президент Украины Владимир Зеленский попытался повторить Мюнхенскую речь Владимира Путина, однако она не возымела успеха, написали в статье для «Страны.ua» замглавреда издания Максим Минин и обозреватель Александра Харченко.
Авторы материала напомнили, что в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года Путин очертил системные противоречия России с НАТО и США. «Зеленский же, наоборот, критиковал Запад за недостаточную «любовь» к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких «реформ», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватели обратили внимание, что после своего выступления Путин вел последовательный курс по купированию озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности. В то же время Зеленский в своей речи признал, что Украина не в состоянии выполнить никаких своих задач без внешней подпитки.
«То есть мы имеем дело не с системными антизападными нарративами, которые Путин излагал в Мюнхене. А с некими «детскими обидами» на недостаточное внимание со стороны партнеров», – написали Минин и Харченко.
При этом публицисты похвалили Зеленского, который озвучил мнение, что «никакой войны с Россией не будет».
«Стало более-менее понятно, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с Запада, так и с Востока по поводу скорой войны и «вторжения». Судя по всему, он думает, что его «разводят», – заключили авторы.
Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Запада деньги без условий, и раскритиковал за постоянное информирование о возможном вторжении России.
СМИ: Телеобращение Путина к россиянам состоится в ближайшее время
Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны, сообщалось в эфире телеканала «Россия-24».
«В ближайшее время обращение Владимира Путина», – цитирует сообщение телеканала ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подтвердил РИА «Новости» информацию об обращении президента.
«Да», – ответил он на вопрос, готовится ли в ближайшее время обращение президента.
Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.
Путин назвал цель проведения Совбеза по ситуации в Донбассе
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
«Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», – передает его слова ТАСС.
Глава государства отметил, что госпереворот на Украине в 2014 году был вооруженным и кровавым.
«После госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот. Напомню, что он был антиконституционным и кровавым, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чем неповинных людей», – сказал он.
Путин подчеркнул, что решение по Донбассу будет приниматься исходя из оценок развития ситуации. Он попросил главу МИД Сергея Лаврова и замруководителя администрации президента Дмитрия Козака доложить о своих оценках по ситуации на юго-востоке Украины.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Президент отметил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить все противоречия. «С этого момента (с момента формирования ЛНР и ДНР) началось противостояние киевских властей и людей, проживающих на этой территории. Хотел бы обратить внимание на то, что Россия изначально делала все для того, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия», – сказал он.
«Все эти годы над людьми, которые там живут фактически издевались», – приводятся слова президента в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
«В ходе переговорного процесса возник мирный план урегулирования, который называется минский Комплекс мер, поскольку, как вы помните, мы встречались именно в городе Минске. Но весь ход последующих событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять. Более того, они публично об этом многократно уже заявили и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел, на уровне секретаря Совета безопасности», – отметил президент России.
«Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности», – добавил российский лидер.
«Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут», – отметил он. Глава государства напомнил о пятой статье Североатлантического договора, «из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии».
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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Путин заявил о готовности России показать Украине «настоящую декоммунизацию»
Россия «готова показать» Киеву, что значит для Украины «настоящая декоммунизация», заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что на Украине «благодарные потомки посносили памятники Ленину», и назвали это «декоммунизацией». «Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути», – приводит его слова РИА «Новости».
«Сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», – заявил Путин в обращении к гражданам России в связи с ситуацией на юго-востоке Украины.
Помпео назвал Путина «элегантно утонченным коллегой»
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Госсекретарь администрации бывшего президента США Дональда Трампа, экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что президент России Владимир Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.
Кадры со словами Помпео в своем Telegram-канале выложил журналист Владимир Соловьев.
«Я считаю его [Путина] элегантно утонченным коллегой. Он не безрассуден, он всегда все просчитывал», – сказал Помпео.
По его словам, Путин отстаивает интересы России. «Мы можем не соглашаться с его приоритетами, мы можем не соглашаться с его расчетами. Мы, конечно, не согласны с тем, что интересы, которые он преследует, разумны для его страны. Но мы никогда не должны недооценивать то, что он делает все таким образом, чтобы демонстрировать свою способность все контролировать и свое глубокое желание быть главным», – подчеркнул экс-глава ЦРУ.
Напомним, ЦРУ Помпео возглавил в 2017 году по предложению Трампа, а в марте 2018 года занял пост госсекретаря. На этой должности Помпео неоднократно негативно высказывался о России.
Ранее Помпео заявлял, что решение президента США Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным после встречи в Женеве является демонстрацией слабости.
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина о признании республик
Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики.
«От имени всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», – сказал Пушилин в обращении, транслировавшемся на телеканале «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Пушилин попросил Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве между ДНР и Россией, в том числе и в оборонной сфере.
«Просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», – сказал он. Глава ДНР подчеркнул, что Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе.
Вслед за Пушилиным о признании ЛНР попросил Пасечник.
«Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тыс. из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», – сказал Пасечник в обращении, транслировавшемся на телеканале «Россия 24».
Кроме того, он попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, включая оборону.
Пасечник отметил, что есть информация о подготовке Киева к полномасштабному наступлению на Донбасс. По его словам, Украина решилась на силовое решение конфликта.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что республике необходима военная и финансовая помощь со стороны России.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России.
Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Эксперт: Шольц солгал детям про Путина и Навального из-за страха перед США
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«То, что дети становятся инструментами в политике, – гадко, но общепринято в немецком обществе и СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Сети началось активное обсуждение разговора нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца с детьми о Путине, Навальном и демократии в России.
«У Шольца не было другого выхода, кроме как сказать, что Навального посадили несправедливо. Это то, что от него требуют элиты, общество и пресса», – заявил германский политолог Александр Рар.
По его мнению, все эти силы хотели бы, чтобы Шольц придерживался еще более жесткой риторики. «А если бы он, наоборот, сказал, что Навальный работал на спецслужбы и был арестован по справедливости, его бы просто заклевали. Уверяю вас, он потерял бы 3-4% поддержки общественного мнения, и, может быть, вообще не стал бы канцлером», – считает собеседник.
«Понимаете, в Европе царит только западный нарратив, и он очень сильно отличается от российского. Навальный здесь святой, как Солженицын: его «незаконно посадили» и преследуют, потому что он якобы хочет правды и свободы для России», – пояснил он.
«Все это связано с продвижением либеральных ценностей. Европа пытается показать, какая она мягкая, «софт», без конфликтов и с абсолютной демократией. Настолько развитой, что даже дети вправе что-то решать. Поэтому их приглашают на ток-шоу, где они будто бы «доминируют» в разговоре, с ними советуются, они общаются с канцлером лично… Может быть, это скоротечная мода, но я не исключаю, что мы наблюдаем становление в Европе новой части политической и социальной системы», – отметил Рар.
«Дети становятся инструментами. Конечно, они всерьез не интересуются тем, что там с Путиным или Навальным в России, но европейцам почему-то кажется, что именно дети должны менять мир. Возьмите Анналену Бербок – тоже еще фактически ребенок (главе немецкого МИД 41 год, – прим. ВЗГЛЯД). Многие на нее смотрят с большим подозрением, опыта у нее нет, но общество стоит за нее, и она стала министром. Дети все больше выступают как архитекторы будущего мира», – уточнил он.
Вместе с тем эксперт похвалил Шольца за ловкий уход от ответа на вопрос про российского президента. «Он не хотел обижать Путина и говорить о его якобы причастности к делу Навального, – полагает Рар. – Но и никаких оправданий не прозвучало. В противном случае для Шольца это была бы катастрофа, его сразу обвинили бы в том, что он не слушается Байдена».
«Да, глава Белого дома задал тон. Он капитан на мостике западного корабля. Единственный, кто откровенно выступил против него, кто сказал, что нельзя так голословно обвинять президента РФ, был его турецкий коллега Эрдоган», – заключил собеседник.
Ранее в Сети вновь возникла дискуссия по поводу интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое у него взяли дети еще в сентябре прошлого года. Юные «журналисты» спрашивали про связь Владимира Путина с делом об «отравлении» Алексея Навального. Канцлер ответил, что «Путин несет ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность». Арест Навального Шольц назвал «несправедливым».
В минувшую субботу глава немецкого правительства подвергся серьезной критике после неосторожного высказывания на Мюнхенской конференции по безопасности. Шольц назвал НАТО «не агрессивной организацией» и добавил, что «слова о том, что на Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно». В Министерстве иностранных дел России такое заявление назвали неприемлемым и напомнили об «историческом опыте Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии».
«Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о «смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе» в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии», – отдельно уточнила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Путин назвал Украину ленинским проектом
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Президент России Владимир Путин начал обращение к россиянам и соотечественникам, он заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер.
Глава государства заявил, что Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории – «наши товарищи и близкие», сообщает РИА «Новости».
«Начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал» – заявил президент.
Он отметил, что затем, накануне и после Великой Отечественной войны, уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. «При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины», – сказал глава государства.
«Но сейчас хотел бы обратить особое внимание на начальный период создания СССР. Считаю, что для нас это крайне важно. Пойти придется, что называется, издалека, – продолжил Путин. – Напомню, что после Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны большевики приступили к строительству новой государственности, и между ними возникли довольно острые разногласия. Сталин, который в 1922 году совмещал посты генерального секретаря ЦК РКП(б) и народного комиссара по делам национальностей, предложил строить страну на принципах автономизации, то есть предоставляя республикам – будущим административно-территориальным единицам – широкие полномочия при их вступлении в единое государство».
По словам президента, Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на уступки националистам, как он их тогда называл, «независимцам». «Именно эти ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве наций на самоопределение вплоть до отделения и были положены в основу советской государственности. Сначала в 1922 году были закреплены в Декларации об образовании Союза ССР, а затем, после смерти Ленина, и в Конституции СССР 1924 года», – отметил президент.
«Зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые, безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи? Передавать во вновь образуемые, причем часто произвольно сформированные административные единицы – союзные республики – огромные, часто не имевшие к ним вообще никакого отношения территории. Повторяю, передавать вместе с населением исторической России», – сказал Путин.
По его словам, этим административным единицам придали статус и форму национальных государственных образований. «Вновь задаюсь вопросом: зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали, да еще и наделять республики правом выхода из состава единого государства без всяких условий?» – задался вопросом президент.
«Украину можно назвать «Украиной имени Владимира Ильича Ленина», он ее автор и архитектор», – заявил Путин.
Путин отметил, что большевики при создании СССР удовлетворяли любые «хотелки» националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.
Путин: Решение по Донбассу будет приниматься на основе оценок развития ситуации
Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что решение по Донбассу будет приниматься исходя из оценок развития ситуации.
«В конечном итоге мы должны с вами решить, что мы дальше будем делать [по Донбассу] и как мы должны поступать, исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день и исходя из наших оценок ее развития», – передает его слова ТАСС.
Президент России Владимир Путин в понедельник проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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Администрация США подтвердила готовность Байдена к встрече с Путиным
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Глава американской дминистрации Джо Байден готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если не начнется «вторжения» РФ на Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Как неоднократно ясно давал понять президент, мы привержены дипломатическому взаимодействию, пока не начнется вторжение. Госсекретарь [США Энтони] Блинкен и министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров, как планируется, встретятся позднее на этой неделе в Европе, если Россия не предпримет военных действий. Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом Путиным после этих контактов, опять же, если не будет вторжения. Мы всегда готовы к дипломатии», – приводит текст заявления ТАСС.
«Мы также готовы сделать так, чтобы Россия незамедлительно понесла серьезные издержки, если она выберет войну. А в настоящее время Россия, как кажется, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в самое ближайшее время», – утверждала Псаки.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что президенты России и США приняли предложение лидера Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Накануне американский телеканал CBS без приведение каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину. В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. В МИДе назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
8 февраля президент Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
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Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин проведет внеочередное заседание Совбеза
Заседание Совбеза России, которое проведет в понедельник президент Владимир Путин, внеочередное, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Не регулярное», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, является ли регулярным это совещание. Однако тему совещания Песков называть не стал.
«Это большой Совет Безопасности», – сказал он.
Будет выступление главы государства и другие выступления, добавил Песков.
«Также у президента сегодня несколько телефонных разговоров международных», – добавил он.
Ранее в понедельник Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ночь на понедельник провели еще один телефонный разговор, посвященный ситуации на Украине.
СМИ назвали Макрона посредником возможной встречи Путина и Байдена
Президент США Джо Байден обратился с просьбой к президенту Франции Эмманюэлю Макрону организовать встречу американского лидера и президента РФ Владимира Путина, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
«Мы медленно меняем положение вещей. Мы создаем дипломатические возможности, которые Кремль принимает. Он – посредник», – заявил источник, комментируя роль Макрона в организации саммита, передает ТАСС.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Путин и Байден приняли предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если не начнется «вторжения» РФ на Украину.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров возможна, если Путин и Байден сочтут это целесообразным.
Путин и Макрон ночью провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ночь на понедельник провели еще один телефонный разговор, посвященный ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
«Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины», – отметил пресс-секретарь.
По его словам, лидеры «акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников».
«В ближайшее время возможны также контакты между Россией и Францией на уровне министров иностранных дел», – добавил он.
Днем в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут. Президенты Франции и России в ходе телефонного разговора договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце
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