Путин: Россия признает ЛНР и ДНР в границах, указанных в их конституциях

|
22 февраля, вторник | Последнее обновление — 20:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Минских соглашений больше не существует
Разделы
Появилась информация, что в Донбасс заходят российские войска. Страх внутри почти пропал, появилась мысль, может это всё – конец войне? Конец страданиям людей?
Подробности...
Восстановление экономики и улучшение качества жизни людей на отторгнутых от Украины кусках земли – лучший и безотказный способ бескровного завоевания доверия людей на прилегающих территориях и, в конечном счете, объединения русского народа Украины.
Подробности...
Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства.
Подробности...
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Путин: Россия признает ЛНР и ДНР в границах, указанных в их конституциях
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российская Федерация признала республики Донбасса в тех границах, которые указаны в их конституциях, заявил российский президент Владимир Путин.
«В каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что все спорные вопросы должны быть разрешены в ходе переговоров с действующими киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Напомним, Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
Зеленский потребовал полной остановки «Северного потока – 2»
|
|
Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, он потребовал от Запада «полной остановки» «Северного потока – 2».
«Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – сказал Зеленский на брифинге после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
«Мне пришел запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции сейчас буду работать над этим вопросом и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны РФ», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский заявил, что действия Москвы – это «юридическая агрессия, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России».
По словам Зеленского, он верит, что войны с Россией не будет и не будет широкой эскалации, в противном случае будет введено военное положение.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник на неформальной экстренной встрече глав МИД, однако это пока не полный ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД разъяснил, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
|
|
Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах, в которых их власти осуществляют полномочия и юрисдикцию, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
«В границах, в рамках которых руководство ЛНР и ДНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию», – цитирует РИА «Новости» Руденко.
В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ЛНР и ДНР признают в пределах одноименных областей.
«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах (чем, те которые фактически занимают ДНР и ЛНР)», – добавил он.
Он пояснил, что сейчас республики контролируют только часть Донецкой и Луганской областей, но считают, что их государственность распространяется и на оставшиеся территории.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что границы ДНР будут в пределах Донецкой области. «Дальнейшие шаги покажет время», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2»
|
|
Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта «Северный поток – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается «Северного потока – 2». Я попросил сегодня минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности», – передает его слова ТАСС.
«Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить», – уточнил Шольц.
Он отметил, что без этой сертификации «Северный поток – 2» не может быть запущен.
Шольц добавил, что «решение президента [РФ Владимира Путина] о признании так называемых республик представляет собой серьезное нарушение норм международного права» и Устава ООН. По его словам, «эти действия не останутся без последствий».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал
немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров дал оценку реакции стран Запада на признание Россией ДНР и ЛНР
|
|
Реакция Запада на признание Россией ДНР и ЛНР стала ожидаемой, поскольку Запад привык обвинять во всем Москву, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире канала «Россия 24».
«Реакция ожидаемая в том, что касается наших западных коллег, они привыкли за последние десятилетия все беды вешать на РФ, обвинять нас во всем и вся», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы знаем, что санкции будут вводиться все равно, в любом случае, по поводу, без повода», – добавил при этом Лавров.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник на неформальной экстренной встрече глав МИД, однако это пока не полный ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британия ввела санкции против российского бизнеса
|
|
Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, заявил, выступая в парламенте, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц – Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела», – цитирует его ТАСС.
По словам Джонсона, под британские рестрикции подпадут следующие банки: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Зеленский отказался отводить войска из Донбасса в ответ на просьбу ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет рассматривать просьбу Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) об отводе украинских войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса.
«Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», – передает ТАСС ответ Зеленского на вопрос о том, будет ли Киев рассматривать обращение республик Донбасса.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия, согласно подписанным договорам с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), гарантирует их безопасность.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина требует от России отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сенатор: Россия убрала новый пакет санкций в пакет с пакетами
|
|
Новый пакет антироссийских санкций Россия убрала в пакет с пакетами, пошутила в ходе голосования о ратификации соглашения о дружбе с ДНР и ЛНР сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева.
Она напомнила коллегам, что недавно против России был введен еще один пакет санкций.
«Но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах», – передает слова Афанасьевой «Фонтанка».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал первый блок персональных санкций против России после признания ДНР и ЛНР. Решение Европейского союза по новым санкциям против России может быть принято очень быстро, заявил представитель пресс-службы Европейской комиссии Эрик Мамер.
Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британия пообещала ввести санкции против российского суверенного долга
|
|
Великобритания может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию», сообщили в МИД Британии.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства, Британия также введет санкции против российского финансового сектора и сферы торговли в случае эскалации на Украине.
В распространенном ведомством сообщении говорится, что Лондон намерен ввести санкции и против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Великобритания распространит санкции на тех членов российской Госдумы и Совета Федерации, которые голосовали за признание независимости Донецка и Луганска в рамках грубого нарушения территориального суверенитета Украины», – отмечается в заявлении Форин Офиса.
Также Лондон оставляет за собой право ввести запрет на экспорт высоких технологий в Россию и применить санкции в отношении российского суверенного долга.
«Мы готовы идти дальше, если Россия не отойдет от края [войны]. Мы ограничим возможности российского государства и российских компаний привлекать средства на наших рынках, запретим частично экспорт высоких технологий и сильнее изолируем российские банки от глобальной экономики», – заявили в ведомстве.
Напомним, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Оппозиция на Украине потребовала ухода Зеленского после фиаско с возращением Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны уйти в отставку после проваленной задачи по восстановлению мира в стране и возвращению под контроль Киева Донбасса, говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны уйти в отставку после проваленной задачи по восстановлению мира в стране и возвращению под контроль Киева Донбасса, говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ).
«За трусость, амбиции и безответственность политиков страна и ее граждане расплачиваться не должны. Поражение Зе-власти не должно стать поражением для страны», – передает ТАСС со ссылкой на заявление партии.
Напомним, Путин сообщил, что признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Обострение ситуации на Донбассе началось на прошлой неделе. Женщин и детей эвакуировали в Ростовскую область. Главы ДНР и ЛНР объявили мобилизацию.
СМИ: Вашингтон не спешит называть признание ДНР и ЛНР «вторжением»
Чиновники из США пока отказываются называть признание Россией ДНР и ЛНР «вторжением», что свидетельствует о нежелании США вводить жесткие санкции против Москвы, отметил представитель американского СМИ.
Отмечается, что решение о санкциях может ударить по доверию к Байдену. Кроме того, Белому дому предстоит большое решение – встречаться или не встречаться с Владимиром Путиным, передает CNN.
Байден ранее подписал указ, запрещающий деловые связи с ДНР и ЛНР. Считая, что такой шаг «помешает России воспользоваться плодами ее вопиющего нарушения международного законодательства».
На вопрос о дальнейших шагах США после признания ЛДНР ответил корреспондент CNN в Белом доме Джон Харвуд.
«Сегодня вечером администрация Байдена и чиновники в сфере национальной безопасности в ходе конференц-звонка с репортерами отказались говорить, что введение войск в эти два отколовшихся региона – это точно вторжение. Это говорит о возможном нежелании вводить самые жесткие санкции, о которых предупреждала администрация Байдена и НАТО. И это может несколько пошатнуть доверие к администрации, так как президент Байден ранее заявил, что если границу пересекут танки и войска, то такой шаг спровоцирует полномасштабное введение санкций», – приводит цитату журналиста RT.
Он уточнил, что в случае санкций речь идет о об отключении России от мировой финансовой системы, персональных санкциях против олигархов и даже, возможно, против самого Путина, отключении «Северного потока – 2».
Подчеркивается, такие меры ударят не только по экономике России, но и по Европе и США. Но если западные страны смогут уйти от вопроса санкций, то это покажет их слабые места.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела острый характер, поэтому он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Платежным средством на территории ДНР и ЛНР стал российский рубль
Платежным средством на территории ДНР и ЛНР является российский рубль, заявил замглавы МИД Андрей Руденко, представляя проект договора в Госдуме.
«Предусмотрено принятие Российской Федерацией эффективных мер для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем республик, исходя из того, что платежным средством на территории республик является российский рубль», – передает РИА «Новости» слова Руденко.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Грузия анонсировала матч по регби с Россией на украинском языке
Грузинский Союз регби в официальном Twitter на украинском языке анонсировал матч чемпионата Европы с Россией, который состоится 27 февраля в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Кроме приглашения на матч, Союз регби – также на украинском – сообщил, что на стадион «Динамо-Арена» допустят половину от вместимости в 54 тыс. зрителей.
Власти Грузии поддержали Украину в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. На президентском дворце в Тбилиси во вторник рядом с грузинским вывесили флаг Украины.
Лавров: Киев перестал представлять весь украинский народ с 2014 года
Режим в Киеве не может представлять весь народ Украины после государственного переворота, произошедшего в 2014 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Я думаю, что никто не может утверждать, что украинский режим, начиная с государственного переворота 2014 году, представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства», – сказал глава МИД России в эфире «России 24».
По его словам, антиконституционный шаг, который «начал трагические страницы в украинской истории», отвергли многие регионы. Он подчеркнул, что произошедшее в Крыму и на востоке Украины показывает, насколько отвергнуто нынешнее правительство, нынешний режим.
Лавров заявил, что Киев и в грош не ставит европейских коллег и не собирается выполнять минские соглашения.
«Все эти семь лет мы буквально ежедневно привлекали внимание наших европейских коллег к тому, что Киев опять их в грош не ставит, опять ничего не делает, более того – публично заявляет, что не будет выполнять Минские договоренности», – сказал он.
Ранее Лавров заявил, что реакция Запада на признание Россией ДНР и ЛНР стала ожидаемой, поскольку Запад привык обвинять во всем Москву.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава МИД Германии объявила о заморозке «Северного потока – 2»
|
|
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» заморожен, что это входит в число подготовленных мер.
По ее словам, ФРГ предупреждала, что этот шаг входит в число подготовленных мер. «Мы в последние недели вместе с нашими международными партнерами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас – это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило «Северный поток – 2». Мы всегда говорили, что «Северный поток – 2» также является частью мер», – передает ее слова РИА «Новости».
«Россия нарушила все, что они обещали – что вернутся за стол переговоров. И теперь им нужно почувствовать последствия, в том числе в отношении «Северного потока – 2», – заключила Бербок.
Ранее Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин попросил не забегать вперед, говоря о возвращении всей территории Донбасса
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не стоит «забегать вперед», говоря о возвращении всей территории Донбасса. Вопрос о границах решат позже.
«Нам сейчас есть с чего начинать взаимодействие в рамках признания с Российской Федерацией, а дальше ситуация будет развиваться ровно так, как будет диктовать та обстановка завтрашнего-послезавтрашнего дня», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Говоря о границах Донбасса, Пушилин отметил, что вопрос непростой и будет урегулирован позже.
«Каким образом и что может повлиять на те или иные решения, чуть позже покажет время и, конечно, позиция украинской стороны», – добавил глава ДНР.
Напомним, Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
|
|