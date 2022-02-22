Россия собралась договориться с ЛНР и ДНР о военных базах

Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект направлен председателю Госдумы России Вячеславу Володину.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документы в профильные комитеты палаты, передает РИА «Новости».

Как следует из текста документа, договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на десять лет. При этом их «действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить» соглашение «не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода». Проекты договоров предусматривают признание документов, выданных государственными органами друг друга.

Согласно проектам договоров, каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории, передает ТАСС.

При этом охрана госграниц ДНР и ЛНР «будет осуществляться совместными усилиями» сторон, «исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности». Для этого заключат «отдельное соглашение». Проекты договоров с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы республик.

Договоры предусматривают, что Россия и республики Донбасса будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга, «безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной» из сторон «возникнет угроза нападения на нее». Стороны будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.

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