Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.4 комментария
МВД назвало условие продления сроков пребывания в России иностранцам
Иностранные граждане без документов смогут продлить сроки пребывания в России до конца апреля 2025 года, своевременно обратившись в органы МВД или филиал ФГУП «ПВС» МВД России по месту нахождения, сообщили в МВД.
Согласно информации, опубликованной ГУ МВД России, с 1 января по 30 апреля 2025 года иностранные граждане, допустившие нарушение режима пребывания в России из-за отсутствия документов, могут легализовать свое пребывание. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган МВД или филиал ФГУП «ПВС» МВД по месту нахождения.
На основании Указа президента Российской Федерации № 1126 от 30 декабря 2024 года, к таким гражданам не будут применяться меры высылки, помещение в специальные учреждения или запрет на въезд в страну. После прохождения необходимых процедур они смогут получить документы, подтверждающие право на законное нахождение в России.
Иностранцы, не уладившие свой статус в указанный срок, подлежат высылке с закрытием возможности последующего въезда в Россию. Таким гражданам важно вовремя обратиться в органы МВД, чтобы избежать негативных последствий.
Ранее в Екатеринбурге прошел рейд по выявлению мигрантов с российским гражданством, не вставших на воинский учет, в результате которого семь человек доставлены в военкомат для проверки документов.
МВД предупредило, что иностранцы, не принесшие присягу до 22 ноября, лишатся гражданства России.
По данным УФМС, свыше 80 тыс. мигрантов покинули Россию в 2024 году по решению судов из-за нарушений миграционного законодательства.