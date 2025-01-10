МВД назвало условие продления сроков пребывания в России иностранцам

Tекст: Вера Басилая

Согласно информации, опубликованной ГУ МВД России, с 1 января по 30 апреля 2025 года иностранные граждане, допустившие нарушение режима пребывания в России из-за отсутствия документов, могут легализовать свое пребывание. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган МВД или филиал ФГУП «ПВС» МВД по месту нахождения.

На основании Указа президента Российской Федерации № 1126 от 30 декабря 2024 года, к таким гражданам не будут применяться меры высылки, помещение в специальные учреждения или запрет на въезд в страну. После прохождения необходимых процедур они смогут получить документы, подтверждающие право на законное нахождение в России.

Иностранцы, не уладившие свой статус в указанный срок, подлежат высылке с закрытием возможности последующего въезда в Россию. Таким гражданам важно вовремя обратиться в органы МВД, чтобы избежать негативных последствий.

Ранее в Екатеринбурге прошел рейд по выявлению мигрантов с российским гражданством, не вставших на воинский учет, в результате которого семь человек доставлены в военкомат для проверки документов.

МВД предупредило, что иностранцы, не принесшие присягу до 22 ноября, лишатся гражданства России.

По данным УФМС, свыше 80 тыс. мигрантов покинули Россию в 2024 году по решению судов из-за нарушений миграционного законодательства.