МВД: Иностранцы, не принесшие присягудо 22 ноября лишатся гражданства России

  • Новость часаРябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов
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    «По большому счету я выжил чудом»
    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина
    Telegraph: Россия применила гибрид «Гром-Э1» в зоне спецоперации
    Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    Стубб: Отношения с Россией наладятся во благо
    Пенсионер из Белгорода не стал называть себя знаменитостью после слов Путина
    Польша обеспокоилась последствиями строительства «Восточного щита»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    11 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    29 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    9 ноября 2024, 15:22 • Новости дня

    МВД: Иностранцы, не принесшие присягудо 22 ноября лишатся гражданства России

    МВД: Иностранцы, не принесшие присягу до 22 ноября, лишатся гражданства России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лица, получившие российское гражданство, но не принесшие присягу до 22 ноября 2024 года, будут лишены статуса гражданина России с 23 ноября, сообщили в МВД.

    Получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, должны сделать это до 22 ноября 2024 года. В противном случае, с 23 ноября их статус гражданина России будет аннулирован, сообщается на сайте МВД Медиа.

    Однако указанные положения не касаются тех, кто стал гражданином России до 1 сентября 2017 года. Эти лица освобождены от обязанности приносить присягу, поскольку на момент получения гражданства подобное требование отсутствовало.

    В Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду лишился российского гражданства за уклонение от службы в армии и устроил истерику в отделе полиции. Он принес присягу гражданина в августе, но был обязан пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако он не забрал паспорт и проигнорировал посещение военкомата.

    9 ноября 2024, 09:18 • Новости дня
    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

    Политик Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Японский политик Мунэо Судзуки заявил о необходимости пересмотра политики Токио в отношении Москвы после выступления президента России Владимира Путина на клубе «Валдай».

    Судзуки в разговоре с РИА «Новости» заявил, что намерен донести до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Иваи важный сигнал от президента Путина.

    Он пояснил, что речь идет о готовности России к возвращению японских компаний, что является ключевым месседжем для Японии.

    Путин в своем выступлении на заседании клуба «Валдай» подчеркнул значимость двусторонних отношений с Японией и призвал к сотрудничеству, особенно в области энергетики. По мнению Судзуки, Япония должна ответить на этот призыв, прекратив следовать указаниям Америки и наладив новый дипломатический диалог с Россией.

    Политик обратил внимание на то, что японские СМИ сфокусировались на других темах выступления Путина, упустив важный для Японии месседж. Он указал, что СМИ не осознают важности японо-российских отношений и не акцентируют внимание на готовности России к сотрудничеству с японскими компаниями.

    Мунэо Судзуки, известный в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора с Россией, подчеркнул, что нынешняя позиция Японии по отношению к России требует пересмотра, так как санкции были введены японскими властями.

    Ранее глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что Япония решила выделить Украине около 3 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

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    8 ноября 2024, 19:44 • Новости дня
    Кулеба рассказал про документ о гибели Украины

    Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт на Украине

    Кулеба рассказал про документ о гибели Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт на Украине можно было лишь отложить, но не предотвратить. Онзаявляет, что видел на столе Байдена документ с формулировкой о гибели Украины.

    Кулеба в интервью «24 каналу» подчеркнул, что конфликт с Россией невозможно было предотвратить. По его мнению, его можно было лишь несколько отсрочить с целью лучшей подготовки, передает Lenta.ru.

    Кулеба выразил недовольство недостаточным усилением Украины со стороны западных партнеров перед началом вооруженного конфликта. Онзаявляет, что Киев настаивал на введении превентивных санкций против Москвы. Однако западные страны, по его словам, отказались от этой меры из-за опасений эскалации ситуации.

    Кулеба заявил, что за два дня до начала спецоперации он увидел в США документ на столе американского президента Джо Байдена. Он добавил, что в этом документе, подготовленном ЦРУ и аналитиками, содержался прогноз о поражении Киева, пишет «Московский комсомолец».

    Экс-министр подчеркнул, что документ содержал четкую формулировку: «Украина погибнет». По его словам, этот прогноз был единодушно поддержан аналитиками и военными специалистами в Соединенных Штатах.

    В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине при условии, что администрация избранного президента США Дональда Трампа проявит готовность к мирным переговорам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    8 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Глава ЕК призвала заменить в ЕС российский газ дешевым американским

    Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС заменит российский газ дешевым американским

    Глава ЕК призвала заменить в ЕС российский газ дешевым американским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. Почему бы не заменить его газом США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» – цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

    Глава ЕК ответила на вопрос о возможной торговой войне с США при Дональде Трампе. Она подчеркнула, что в первую очередь необходимо взаимодействовать, обсуждать общие интересы и вступать в переговоры.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что газовый рынок Европы обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, и указывал на необходимость достижения договоренностей между европейскими странами и Украиной.

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    9 ноября 2024, 02:44 • Новости дня
    Штайнмайер вышел из себя после критики за поддержку России

    Bild: Президент Германии разозлился после критики за «Северный поток – 2» на мероприятии в Берлине

    Штайнмайер вышел из себя после критики за поддержку России
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер разозлился после критики писателя Марко Мартина, касающейся его поддержки проекта «Северный поток – 2» во время работы в МИД ФРГ, сообщило Bild.

    Как отметили журналисты, инцидент произошел в Берлине на мероприятии, приуроченном к 35-летию падения Берлинской стены, передает ТАСС.

    По словам очевидцев, Штайнмайер выглядел взволнованным и пытался сдерживать эмоции во время речи писателя Мартина, в ходе которой он обвинил экс-главу МИД ФРГ в поддержке проекта, который, по его мнению, был ошибкой.

    В интервью изданию «t-online» Мартин заявил, что после официальной части мероприятия Штайнмайер утратил самообладание и подошел к нему с претензиями. «Он стремительно подошел, чтобы читать мне нотации с позиции своей должности», – сказал Мартин.

    Писатель отметил, что президент Германии спросил, доставляет ли ему удовольствие дискредитировать политиков. В ответ на это представитель Штайнмайера подчеркнула, что беседа Штайнмайера и Мартина прошла в конструктивном русле, несмотря на разницу в позициях.

    Ранее в Германии раскрыли тайную сделку Шольца с США по «Северному потоку – 2».

    Накануне Штайнмайер снял с должностей трех министров партии свободных демократов (СвДП), включая министра финансов Кристиана Линднера

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    8 ноября 2024, 19:38 • Новости дня
    В России вновь начали продавать новые иномарки калужской сборки

    «Российская газета»: В России стартовали продажи собрынных в Калуге седанов Citroen C4

    В России вновь начали продавать новые иномарки калужской сборки
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России начались продажи седана Citroen C4, который собран на калужском заводе и оборудован мотором 115 лошадиных сил, сообщают СМИ.

    Эти автомобили собраны в Калуге, они уже доступны для приобретения, объявления о продаже появились в интернете, отмечает «Российская газета». В описании товара указывается, что часть VIN подтверждает отечественное происхождение автомобилей.

    Модель Citroen C4 оснащена атмосферным мотором EC5/TU5 объемом 1,6 литра, мощностью 115 лошадиных сил, а также шестиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. Стоимость седана составляет 2,55 млн рублей без учета текущих акций и скидок. Продавец предоставляет гарантию на три года, или на 100 тыс. километров пробега.

    Отмечается, что машины могли быть собраны из оставшихся машинокомплектов после ухода бренда Peugeot-Citroen. В настоящее время калужский завод «ПСМА Рус» официально занимается выпуском кроссоверов Citroen C5 Aircross.

    Ранее источник сообщал, что в Тольятти якобы в ближайшие дни начнется серийное производство нового автомобиля бизнес-класса Lada Aura от «Автоваза», стоимость которого будет варьироваться от 2,6 до 2,8 млн рублей. В планах на 2024 год – выпуск около 3 тыс. автомобилей.

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    9 ноября 2024, 04:15 • Новости дня
    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС заподозрили в харассменте

    МУС начал расследование в отношении генпрокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах

    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС заподозрили в харассменте
    @ Chepa Beltran/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Международный уголовный суд инициировал расследование в отношении Карима Хана из-за подозрений в сексуальных домогательствах, предложив ему временно отказаться от своих обязанностей, передает Reuters.

    Сообщается, что обвинения в отношении Хана основываются на информации из внутреннего документа, который был распространен среди государств-членов суда, передает РБК.

    В документе Кариму Хану предложено временно отказаться от исполнения своих обязанностей на период расследования и передать полномочия одному из заместителей. Это решение связано с необходимостью провести объективное расследование обстоятельств дела.

    Ранее ассамблея государств-участников Римского статута сообщила, что располагает сведениями о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора. Однако детали о том, в чем конкретно заключается это поведение, не были раскрыты.

    В документе также говорится, что нынешний глава независимого органа суда является бывшим сотрудником аппарата Хана. Это вызывает сомнения в его независимости у предполагаемой жертвы.

    Карим Хан – британский юрист, его деятельность сосредоточена на международном уголовном праве и международном праве прав человека. С 16 июня 2021 года занимает пост прокурора Международного уголовного суда.

    Хан в мае 2024 года в ходе рассмотрения обвинений в военных преступлениях в ходе вторжения ХАМАС в Израиль и войны в Газе попросил выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС.

    Напомним, по словам главы МИД Сергея Лаврова, прокурор МУС принял решение об ордере на «арест» президента Владимира Путина в результате давления со стороны англосаксов. До этого в Кремле подчеркнули, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

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    9 ноября 2024, 10:03 • Новости дня
    Telegraph: Россия применила гибрид «Гром-Э1» в зоне спецоперации
    Telegraph: Россия применила гибрид «Гром-Э1» в зоне спецоперации
    @ roe.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия якобы начала применять гибрид ракеты и бомбы «Гром-Э1» (Grom-E1), позволяющей наносить удары с дальнего расстояния, сообщило британское издание Telegraph.

    Такие боеприпасы позволяют Су-30 и Су-34 атаковать с дальности до 120 километров, заявил британский аналитик Дэвид Акс, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegraph.

    Это делает российские самолеты недосягаемыми для большинства украинских систем ПВО, включая истребители F-16 с ракетами AMRAAM.

    По словам Акса, «Гром-Э1» уже применялись для ударов по объектам ВСУ в Мирнограде, Херсоне и Харькове.

    Украинская армия в ответ использует французские бомбы Hammer и американские JSOW. Однако их дальность действия составляет лишь около 64 километров, что делает украинские самолеты уязвимыми для российских С-300 и С-400.

    В сентябре мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что Россия при ударе по городу якобы применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1».

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    9 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине, сообщают СМИ.

    Трамп вступит в должность президента США только через два месяца, однако он уже начал формировать будущий курс внешней политики страны в отношении Украины и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По этим данным, значительные изменения в мировосприятии произошли после выборов в США, и это особенно заметно на Украине. Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал быстро решить украинский вопрос, что привело к активным действиям со стороны президента Украины Владимира Зеленского для улучшения своих позиций.

    Отмечается, что победа Трампа может принести выгоду Израилю. «Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием», – говорится в материале.

    Ранее норвежский профессор Гленн Дизен заявил о необходимости нейтралитета Украины и отказе Североатлантического альянса от расширения как базовых условиях для мирного соглашения с Россией. Президент Турции Тайип Эрдоган упоминал возможность быстрого урегулирования конфликта на Украине при готовности администрации Дональда Трампа к мирным переговорам.

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    9 ноября 2024, 09:26 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Кулебы о документах с прогнозами гибели Украины
    Захарова ответила на слова Кулебы о документах с прогнозами гибели Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова высказалась о заявлениях бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о документах с прогнозами о будущем Украины.

    Захарова в своем Telegram-канале с сарказмом отозвалась о словах Кулебы, задаваясь вопросом, почему украинская сторона только теперь поняла смысл гимна страны.

    «Rулебище рассказал, как за два дня до начала СВО увидел на столе у Байдена папку... в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ ... были единодушны: Украина погибнет».

    И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» – заметила она.

    Напомним, Кулеба сообщал, что за несколько дней до начала российской спецоперации видел на столе у президента США Джо Байдена папку с прогнозами, где говорилось о гибели Украины.

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    8 ноября 2024, 21:19 • Новости дня
    Стало известно об участии Маска в разговоре Трампа с Зеленским

    Axios: Илон Маск участвовал в разговоре Трампа с Зеленским

    Стало известно об участии Маска в разговоре Трампа с Зеленским
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский предприниматель Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Во время беседы Маск заявил, что продолжит предоставлять Украине доступ к своей коммуникационной системе Starlink.

    Как пишет Axios, участие Маска в разговоре свидетельствует о его значимости для будущей администрации Трампа. В ходе обсуждения Трамп заверил Зеленского в поддержке Украины, однако не затрагивал детали возможного плана по урегулированию конфликта или долгосрочную поддержку Киева, передает ТАСС.

    По словам источников, разговор длился около 25 минут. Один из собеседников отметил, что ничего из сказанного Трампом и его командой не вызвало у украинской стороны беспокойства или опасений, что Украина может оказаться в невыгодном положении.

    Ранее Илон Маск и Роберт Кеннеди – младший обсудили с командой Дональда Трампа состав новой администрации, после того как Трамп, набрав 295 голосов выборщиков, объявил себя 47-м президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский стремится сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации в январе 2025 года, считая это приоритетной задачей для Киева. Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах еще до официального объявления результатов, подчеркнув их предыдущую встречу и стратегическое партнерство Украины и США, выразив надежду на скорую личную встречу.

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    8 ноября 2024, 19:52 • Новости дня
    В Раде назвали уход Зеленского лучшим подарком украинцам

    Депутат Рады Дмитрук назвал уход Зеленского лучшим подарком украинцам

    В Раде назвали уход Зеленского лучшим подарком украинцам
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что уход Владимира Зеленского с поста президента станет лучшим подарком для украинцев, а глава его офиса Андрей Ермак должен быть заключен в тюрьму.

    Дмитрук подчеркнул, что прекращение смертей в стране связано с уходом Зеленского и осудил действия главы офиса президента Андрея Ермака, который, по его мнению, должен понести наказание. Об этом сообщает ТАСС

    Дмитрук также отметил, что глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак угрожал депутату Евгению Шевченко за его заявление в интересах украинского народа. Шевченко ранее призывал Зеленского начать переговоры с Россией, что вызвало резкую реакцию Ермака и обвинения в адрес Шевченко в действиях в интересах России.

    Дмитрук уверен, что миллионы украинцев думают так же, как и Шевченко, но боятся высказываться. Он сравнил ситуацию с другими странами, подчеркнув, что преследование парламентариев за их высказывания является недопустимым. «Ермаку место в тюрьме с каторжным трудом», – заявил Дмитрук.

    Украинская прокуратура заочно предъявила Артему Дмитруку обвинения в нападении на правоохранителя и военного. После этого появилась информация, что депутат покинул Украину и находится в Лондоне. С августа 2024 года Дмитрук объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский стремится сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации в январе 2025 года, считая это приоритетной задачей для Киева.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине при условии, что администрация избранного президента США Дональда Трампа проявит готовность к мирным переговорам.

    Эрдоган отметил, что усилия Запада, возглавляемого Соединенными Штатами, могут ускорить урегулирование, и Турция с самого начала конфликта избрала сторону мира. Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой выделить 300 млрд долларов замороженных российских активов, но Евросоюз отказался от этого шага, как рассказала спикер МИД Мария Захарова.

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    9 ноября 2024, 10:51 • Новости дня
    Стубб: Отношения с Россией наладятся во благо

    Президент Финляндии Стубб заявил о будущем улучшении отношений с Россией во благо

    Стубб: Отношения с Россией наладятся во благо
    @ IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александер Стубб выразил уверенность, что отношения с Россией в будущем наладятся и будут использованы на благо

    Стубб отметил, что он предпочел бы, чтобы улучшение отношений произошло в 2024 году, а не в условиях, которые сложились в 1956 году в отношениях с Советским Союзом и Западом, сообщает ТАСС.

    За восемь месяцев на посту Стубб не имел контактов с президентом России Владимиром Путиным.

    Стубб подчеркнул, что пока не наступило время для таких изменений, но он надеется на обновление и улучшение взаимодействия с Россией в будущем.

    Ранее Стубб сообщил о важной роли Финляндии в «сдерживании России» и выразил поддержку вступлению Украины в НАТО.

    Он также заявил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что Александер Стубб занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и повторяет то, что говорит Вашингтон, что отрицательно сказывается на уровне жизни в Финляндии.


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    9 ноября 2024, 08:51 • Новости дня
    Российские военные пленили военнослужащую ВСУ в Курской области
    Российские военные пленили военнослужащую ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области российскими военными взята в плен военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая, сообщило Министерство обороны России.

    Российские военные из группировки «Север» взяли в плен женщину-военнослужащую ВСУ в приграничной зоне региона, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В плен попала стрелок, рядовой Наталья Балаклицкая. Она пояснила, что пришла служить в ВСУ добровольцем.

    Сама Балаклицкая пояснила, что ее обещали не отправлять на передовую при отправке в Курскую область. При этом украинских военнослужащих под страхом расстрела заставили ехать в этот российский регион.

    «Сказали, что это приказ, и, если мы не пойдем, нас просто сами свои перестреляют», – добавила она.

    Женщина отметила, что вступала в ВСУ, подписав контракт, она начинала служить поваром в населенном пункте Комары в Донецкой народной республике.

    «Я там работала месяц. У них не хватало стрелков. А так как я проходила обучение в Англии, то меня перевели в стрелки, в третью роту. В Англии нам не говорили, на что учат. Просто сказали, [что надо] ехать в учебку. А когда отправляли в Англию, там не было у нас понятия «повар» или кто-то другой», – сказала пленная.

    Балаклицкая указала, что в Курской области провела месяц на позиции, ожидая ротации, и осталась вдвоем с раненым сослуживцем. Женщина пояснила, что у нее был автомат, раненый сослуживец был с пулеметом.

    Она рассказала, что они вдвоем решили сдаться добровольно.

    В пятницу Минобороны сообщало, что в последнюю неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 военнослужащих ВСУ.

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    8 ноября 2024, 20:34 • Новости дня
    Радиация перестала вредить чернобыльским лягушкам

    Чернобыльские лягушки стали устойчивыми к радиации

    Радиация перестала вредить чернобыльским лягушкам
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разновидность лягушек, обитающая в Чернобыльской зоне отчуждения, проявляет устойчивость к радиации, заявили ученые.

    В статье для журнала Biology Letters ученые рассказали, что радиация не приводит к серьезным хроническим повреждениям у чернобыльских древесных лягушек, передает РИА «Новости».

    В тексте статьи подчеркивается: «Полученные нами результаты позволяют предположить, что уровень радиации, которому в настоящее время подвергаются чернобыльские древесные лягушки, не является достаточно высоким, чтобы вызвать серьезные хронические повреждения у полуводных позвоночных».

    Кроме того, ученые установили, что радиация не влияет на процесс старения лягушек. Также не было выявлено никакой связи между уровнем поглощенной радиации и уровнем кортикостерона – гормона, отвечающего за реакцию на стресс.

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    8 ноября 2024, 21:39 • Новости дня
    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит

    МИД России сообщил об использовании пленных как живого щита боевиками ГУР в Курской области

    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД РФ обвинил боевиков ГУР Минобороны Украины в использовании российских пленных солдат в качестве живого щита в Курской области.

    Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что украинские боевики из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины используют пленных российских военных в качестве живого щита в Курской области. Она подчеркнула, что солдат обвешивают поясами смертников со взрывчаткой, которая может взорваться при попытке бегства или встрече с российскими силами.

    Захарова отметила, что подобные действия являются террористическими методами, характерными для запрещенной в РФ организации ИГИЛ. По ее словам, украинские боевики также шантажируют родственников пленных, требуя выкупы за прекращение пыток и освобождение.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что все причастные к этим преступлениям обязательно будут привлечены к ответственности по законам России. Она назвала действия украинских боевиков бесчеловечными и заявила, что киевский режим несет полную ответственность за происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в рамках обмена вернула России тела 37 погибших военных, а также получила останки 563 своих военнослужащих, убитых на различных направлениях, среди которых 320 погибли на Донецком направлении, 89 – на Бахмутском, а 154 тела были возвращены из моргов на территории России.

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