В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.11 комментариев
МВД: Иностранцы, не принесшие присягудо 22 ноября лишатся гражданства России
МВД: Иностранцы, не принесшие присягу до 22 ноября, лишатся гражданства России
Лица, получившие российское гражданство, но не принесшие присягу до 22 ноября 2024 года, будут лишены статуса гражданина России с 23 ноября, сообщили в МВД.
Получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, должны сделать это до 22 ноября 2024 года. В противном случае, с 23 ноября их статус гражданина России будет аннулирован, сообщается на сайте МВД Медиа.
Однако указанные положения не касаются тех, кто стал гражданином России до 1 сентября 2017 года. Эти лица освобождены от обязанности приносить присягу, поскольку на момент получения гражданства подобное требование отсутствовало.
В Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду лишился российского гражданства за уклонение от службы в армии и устроил истерику в отделе полиции. Он принес присягу гражданина в августе, но был обязан пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако он не забрал паспорт и проигнорировал посещение военкомата.