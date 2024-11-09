МВД: Иностранцы, не принесшие присягудо 22 ноября лишатся гражданства России

МВД: Иностранцы, не принесшие присягу до 22 ноября, лишатся гражданства России

Tекст: Алексей Дегтярев

Получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, должны сделать это до 22 ноября 2024 года. В противном случае, с 23 ноября их статус гражданина России будет аннулирован, сообщается на сайте МВД Медиа.

Однако указанные положения не касаются тех, кто стал гражданином России до 1 сентября 2017 года. Эти лица освобождены от обязанности приносить присягу, поскольку на момент получения гражданства подобное требование отсутствовало.

В Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду лишился российского гражданства за уклонение от службы в армии и устроил истерику в отделе полиции. Он принес присягу гражданина в августе, но был обязан пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако он не забрал паспорт и проигнорировал посещение военкомата.