Семерых мигрантов с гражданством России доставили в военкомат после рейда в Екатеринбурге

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Екатеринбурге проведен рейд военными следователями, сообщает РИА «Новости». Целью операции стало выявление мигрантов, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет. В результате рейда, проведенного офицерами 58-го военного следственного отдела СК совместно с представителями военного комиссариата, было проверено более 20 граждан на торговых точках города.

Из этих 20 человек семеро были доставлены в военный комиссариат для дальнейшей проверки и постановки на учет. В ведомстве отметили, что задержанным разъяснили правила и условия поступления на военную службу в Вооруженные силы РФ. Также им сообщили о социальных гарантиях, предоставляемых при заключении контракта на военную службу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Кольцово бывшим мигрантам, которые не встали на воинский учет, вручили повестки. Иностранцы, которые не принесли присягу до 22 ноября, могут лишиться гражданства России. В Томске 30-летний мигрант Махмуджон Мабубзоду лишился российского гражданства за уклонение от службы в армии и устроил истерику в отделе полиции.