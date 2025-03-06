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    NYT: Помощь Украине возобновится после уступок Зеленского
    США тайно обсудили выборы на Украине с оппонентами Зеленского
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    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    4 комментария
    6 марта 2025, 10:15 • Новости дня

    Путин назначил Дарчиева послом России в США

    Путин назначил Дарчиева послом России в США
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин назначил Александра Дарчиева, ранее возглавлявшего департамент Северной Атлантики МИД России, новым российским послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.

    На официальном сайте правовой информации указано, что глава государства подписал указ о назначении Дарчиева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Соединенных Штатах Америки.

    Он также будет исполнять обязанности постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.

    В конце февраля США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне. Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий.

    5 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе

    Sky News: США приказали развернуть в воздухе самолеты с оружием для Украины

    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе
    @ US DOD/EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    США приняли решение вернуть самолеты с военной техникой для Киева после приказа о приостановке помощи Украине, сообщил телеканал Sky News.

    Источник телеканала сообщил, что самолеты США, несущие вооружение для Киева, были вынуждены развернуться в воздухе после получения приказа о приостановке военной помощи Украине. Это произошло в период, когда Соединенные Штаты активно перебрасывали военную технику на Украину, передает RT.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot могут закончиться на Украине за несколько недель после решения президента США остановить военную помощь Киеву.

    Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что США отключили Украине системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных систем HIMARS.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной.

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    6 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией

    Госсекретарь США назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией
    @ Aaron Schwartz/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, подчеркнув необходимость его завершения.

    Рубио отметил, что США активно поддерживают Украину в этом конфликте, в то время как Россия стоит на другой стороне, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность как можно скорее положить конец этой прокси-войне, учитывая угрозы, которые она несет для глобальной безопасности. Рубио акцентировал внимание на том, что конфликт происходит между странами, обладающими ядерным оружием, что делает ситуацию особенно опасной.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

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    5 марта 2025, 23:05 • Видео
    США предали Украину. Теперь официально

    В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    5 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Объявлены сроки исчерпания запасов ракет Patriot на Украине без поставок США

    CNN: Киеву грозит дефицит ракет для Patriot через несколько недель без поставок США

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти могут столкнуться с нехваткой ракет для зенитных комплексов Patriot уже в ближайшие недели, если не будет новых поставок от США, передает CNN.

    Как сообщает CNN, запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве могут истощиться в течение нескольких недель, если не будут осуществлены новые поставки из США. Украинский чиновник отметил, что в настоящее время нет альтернативы, способной заменить комплексы Patriot. Однако точное количество оставшихся ракет для американских комплексов по-прежнему неясно.

    Телеканал CNN подчеркивает, что отсутствие ясности в вопросе о запасах ракет вызывает обеспокоенность среди украинских властей. Комплексы Patriot играют ключевую роль в обороне Киева, и их утрата может значительно ослабить обороноспособность Украины.

    По данным CNN, Киев остается в ожидании решений Вашингтона о дальнейшем снабжении ракетами для комплексов, которые являются одной из основных систем ПВО страны. Между тем, отсутствие четкого ответа со стороны США может стать серьезным вызовом для украинской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник польского министра обороны генерал Мечислав Бенек считает, что без помощи США Украине хватит оружия на два месяца, при этом наибольшие проблемы возникнут с запасами ракет для системы Patriot.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил. ВСУ совместно с союзниками начали искать замену американским системам ПВО на фоне встречи Трампа с Зеленским.

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    5 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Слова Трампа о переходе Панамского канала под контроль США назвали ложью

    Глава Панамы Мулино отверг заявление Трампа о контроле США над Панамским каналом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино категорически отверг утверждения Дональда Трампа о передаче Панамского канала под контроль США, назвав эти слова ложью и оскорблением.

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что слова Дональда Трампа о возвращении контроля США над Панамским каналом являются ложью, передает РИА «Новости». Мулино подчеркнул, что Панамский канал не находится в процессе передачи под контроль США и что это даже не обсуждалось с американским госсекретарем Марко Рубио.

    Он добавил, что сотрудничество между Панамой и США основывается на четких договоренностях по взаимным интересам и что канал останется панамским. По его словам, заявления Трампа о передаче канала под контроль США оскорбляют честь и достоинство Панамы.

    Ранее Трамп в своей инаугурационной речи заявил о намерении вернуть контроль над каналом в условиях якобы возросшего влияния Китая в регионе. После визита госсекретаря Марко Рубио в Панаму 2 февраля Мулино сообщил, что Панама не будет продлевать меморандум с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь».

    Вице-президент Панамского канала Борис Морено отметил, что Китай не участвует в управлении каналом, а заявления Трампа связаны с деятельностью двух портов, что не связано с управлением каналом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство решило отменить сборы за проход своих судов через Панамский канал для американского правительства, что позволит США ежегодно экономить миллионы долларов; президент Панамы Хосе Рауль Мулино пригласил министра обороны США Пита Хегсета посетить Панаму для обсуждения вопросов безопасности и защиты Панамского канала от внешних угроз.

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    5 марта 2025, 13:48 • Новости дня
    Американист указал на ключевые аспекты заявлений Трампа в Конгрессе

    Американист Дудаков: У Трампа продолжается «медовый месяц» высоких рейтингов

    Американист указал на ключевые аспекты заявлений Трампа в Конгрессе
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе уделил основное внимание внутренним проблемам, которые напрямую беспокоят американцев. Его речь подтвердила: США намерены меньше внимания уделять Европе и европейским конфликтам и больше заниматься реализацией идеи «золотого века» Америки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Речь Дональда Трампа в Конгрессе оказалась довольно объемной. Выступление продлилось почти два часа. Обычно американские президенты укладывались в час – полтора», – напомнил американист Малек Дудаков.

    Собеседник отметил, что основное внимание глава Белого дома уделил внутренним проблемам, которые напрямую беспокоят американцев. «Так, он говорил про миграционный кризис, рост преступности, проблемы с ценами на продукты и дефицитом яиц», – указал политолог.

    «Кроме того, американский лидер вновь сказал, что страна вступает в свой «золотой век». Он также озвучил ряд обещаний вроде колонизации Марса, присоединения Гренландии и возвращения Панамского канала», – добавил эксперт.

    Трамп коснулся и вопроса Украины. Впрочем, никаких сенсационных заявлений сделано не было, считает Дудаков. «Президент США усилил давление на офис Владимира Зеленского, потребовал заключить сделку по редкоземельным металлам. При этом глава Белого дома явно гордится тем, что российско-американские переговоры идут вполне неплохо», – детализировал спикер.

    Политолог допускает, что в ближайшее время на этом треке могут произойти серьезные подвижки, среди которых – возобновление работы дипломатических контактов, возвращение российских представительств, отобранных в 2016-2018 годах, а также, вероятно, смягчение санкций.

    Примечательно, что демократы пытались сорвать выступление президента США и устроили «настоящее сумасшествие с плакатами, протестами, попытками перекричать того». «Подобное поведение стало уже некой обыденностью. На первом сроке во время первого обращения Трампа к нации происходило нечто подобное», – напомнил Дудаков.

    Несмотря на действия представителей Демпартии, речь Трампа была воспринята американским обществом очень позитивно, обратил внимание аналитик. «Первые опросы показывают, что больше 70% граждан США понравилось выступление президента», – заметил спикер. Однако, по прогнозам собеседника, демократы продолжат «огульно критиковать лидера и надеяться, что он наломает дров», и рейтинг главы Белого дома упадет.

    «Между тем у американского лидера продолжается «медовый месяц», его действия одобряют свыше 50% граждан. Но рано или поздно его рейтинги упадут, как это бывало с любым другим президентом Соединенных Штатов. В случае с Трампом произойти это может летом 2025 года», – допускает эксперт.

    Он указал, что глава Белого дома делает ставку на рост изоляционистских настроений в американском обществе. «Последние опросы говорят о том, что около 80% американцев поддерживают мирные переговоры по Украине и деэскалацию. Иными словами, республиканец настроен меньше внимания уделять Европе и европейским конфликтам, а больше заниматься внутренними проблемами. И речь в Конгрессе это еще раз подтвердила», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп впервые в рамках второго срока на посту президента США обратился с речью к обеим палатам Конгресса. Значительную часть выступления он посвятил своим достижениям за первые шесть недель в Белом доме.

    Американский лидер рассказал, что подписал свыше 100 исполнительных указов и еще 400 других документов. Трамп также похвалил Илона Маска и его Департамент государственной эффективности (DOGE), который проводит масштабные сокращения госаппарата и аудит правительственных контрактов.

    Глава Белого дома сообщил, что незадолго до своего выступления в Конгрессе получил письмо от Зеленского. Тот изъявил готовность приступить к мирным переговорам в самое ближайшее время. «Я и моя команда готовы работать под руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость», – процитировал президент США Зеленского.

    Примечательно, что пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров поспешил опровергнуть информацию об отправке писем республиканцу. Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп также обратился к народу Гренландии. «Мы решительно поддерживаем ваше право самостоятельно определять свое будущее. И если вы сами так решите, мы будем рады видеть вас в Соединенных Штатах Америки. Гренландия нужна нам для обеспечения национальной и даже международной безопасности», – заявил он. Помимо этого, Трамп объявил о проекте по строительству одного из крупнейших газопроводов в мире на Аляске, привлекая инвестиции Японии и Южной Кореи.

    Президент США также пообещал вернуть Панамский канал. Он напомнил, что американская инвестиционная компания BlackRock выразила готовность приобрести контрольный пакет акций в портах Панамского канала, которыми в настоящий момент управляет гонконгская компания CK Hutchison.

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    6 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    США тайно обсудили выборы на Украине с оппонентами Зеленского

    Politico: США тайно обсудили с оппонентами Зеленского выборы на Украине

    США тайно обсудили выборы на Украине с оппонентами Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом провел секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Владимира Зеленского, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и членов партии бывшего главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Американские чиновники Белого дома провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского, в числе участников обсуждений были Тимошенко и Порошенко, передает РИА «Новости».

    По информации издания, переговоры касались возможности проведения срочных президентских выборов на Украине.

    Вашингтон уверен, что Зеленский не сможет набрать достаточное количество голосов, главным образом из-за утомленности украинцев от продолжающихся боевых действий и общественного недовольства коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал главу Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США. Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

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    6 марта 2025, 03:19 • Новости дня
    Трамп-младший удалил пост о Зеленском-«психопате»

    Дональд Трамп-младший назвал Зеленского «психопатом», но удалил пост сразу после публикации

    Tекст: Максим Попов

    Сын президента США Дональд Трамп-младший жестко раскритиковал Владимира Зеленского в соцсети, но вскоре удалил свое сообщение, в котором назвал украинского лидера «полным психопатом».

    Дональд Трамп-младший, сын президента США, обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России) он назвал Зеленского «полным психопатом», добавив, что тот отправляет украинских мужчин и мальчиков «на убой», вместо того чтобы попытаться говорить о мире с Россией.

    Сообщение появилось после публикации в соцсети, где говорилось, что Зеленский не намерен вести переговоры с Россией. Пост Трампа-младшего был опубликован в 2.14 мск, но удален уже через минуту.

    Трамп-младший также указал, что Зеленский и его окружение «недостаточно натырили наших денег», что, по его мнению, является причиной отказа от мирных переговоров.

    Ранее стало известно, что США пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной. Кроме того, ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной.


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    5 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    CBS: Трамп добивается более выгодной сделки по ресурсам с Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп нацелен на пересмотр условий сделки с Украиной по ресурсам, чтобы сделать ее более выгодной, сообщает CBS.

    По данным издания, Трамп добивается пересмотра условий сделки по ресурсам с Украиной, передает РИА «Новости».

    Американский лидер стремится к более масштабной и благоприятной договоренности с Киевом.

    Возможные изменения условий сделки могут отразиться на экономических отношениях США и Украины.

    Напомним, США начали разворачивать полномасштабное давление на Украину после ссоры Владимира Зеленского с американским президентом.

    Между тем американский лидер сообщил о получении письма от Зеленского, в котором тот выразил готовность к переговорам и сделкам по ресурсам.

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    6 марта 2025, 07:13 • Новости дня
    NYT: Помощь Украине возобновится после уступок Зеленского

    New York Times: Помощь Украине возобновится после уступок Зеленского

    NYT: Помощь Украине возобновится после уступок Зеленского
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители администрации США считают, что пауза в оказании помощи Украине будет недолгой, если Киев уступит требованиям Белого дома, пишет газета New York Times.

    По данным издания, представители администрации президента США выразили предположение о том, что приостановка помощи Украине будет носить временный характер, передает РИА «Новости».

    Это, по их мнению, возможно в случае, если Зеленский согласится на выполнение определенных условий, выдвинутых Белым домом.

    В публикации также отмечается, что данное предположение отражает текущую стратегическую позицию Вашингтона в отношении Киева и является частью более широкого политического контекста.

    Пентагон приостановил военную помощь Украине с 2:00 мск вторника. США приняли решение вернуть самолеты с военной техникой для Киева после приказа о приостановке помощи Украине.

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    6 марта 2025, 06:34 • Новости дня
    Рогов обвинил Макрона в подлости из-за слов о России

    Рогов назвал заявление Макрона о России угрозой политической подлостью

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Рогов обвинил Эммануэля Макрона в лицемерии и политической подлости за его слова о России как об угрозе для Европы, добавив, что это связано с интересами наднациональных элит.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов резко отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России, передает РИА «Новости». Рогов назвал это заявление «человеческой и политической подлостью по отношению к России, и лицемерием по отношению к Украине».

    По мнению Рогова, слова Макрона о России как об угрозе для Европы не столько связаны с поддержкой режима Владимира Зеленского и Украины, сколько с целями наднациональных элит. По его мнению, эти элиты, интересы которых представляет Макрон, стремятся не допустить усиления позиций в мире президента США Дональда Трампа и хотят предотвратить мирные переговоры между Россией и США.

    Рогов подчеркнул, что данное заявление является отражением глубоких противоречий в международной политике, где такие высказывания используются для достижения скрытых целей. Он также отметил, что такие заявления вносят дополнительные элементы напряженности в отношения между Россией и Европой.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

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    5 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Верховный суд США отказал Трампу в приостановке выплат иностранной помощи

    Верховный суд США отклонил запрос Трампа о приостановке выплат 2 млрд долларов помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд отказался удовлетворить запрос администрации Трампа о приостановке выплат почти 2 млрд долларов иностранным партнерам, что вызвало недовольство среди консервативных судей.

    Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат почти 2 млрд долларов иностранной помощи. Об этом сообщают обнародованные в среду документы суда, передает РИА «Новости».

    Решение было принято большинством голосов судей – пять против четырех. Председатель суда Джон Робертс и судья Эми Кони Барретт поддержали позицию трех либеральных судей, отказав администрации в удовлетворении запроса. Против высказались судьи Кларенс Томас, Сэмюэл Алито, Нил Горсач и Бретт Кавано.

    Судья Алито выразил удивление, заявив: «Может ли один окружной судья распоряжаться 2 млрд долларов налогоплательщиков, которые могут быть потеряны навсегда? Ответ должен быть категорическим "нет", но большинство судей Верховного суда думают иначе. Я поражен».

     

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

    Ранее администрация Трампа приостановила выплаты подрядчикам и сократила персонал Агентства США по международному развитию (USAID), что привело к судебным разбирательствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор Джошуа Стейнгласс рекомендовал суду назначить избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение, подчеркнув уникальность дела и статус подсудимого.


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    5 марта 2025, 16:46 • Новости дня
    Уолтц: США могут продолжить помощь Украине в случае подписания соглашения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Если американская сторона достигнет успехов в переговорах с украинской стороной, то может быть рассмотрена возможность возобновления военной помощи киевскому режиму, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

    «Если мы можем добиться успеха в этих переговорах и продвинуться к этим переговорам и фактически представить некоторые меры по укреплению доверия, президент (США Дональд Трамп) внимательно рассмотрит прекращение этой паузы (в предоставлении помощи)», – сказал Уолтц Fox News, передает РИА «Новости».

    Ранее Пентагон сообщил, что американская сторона приостановила поставки военной помощи Украине.

    Между тем источники Wall Street Journal заявили, что подписание соглашения по добыче ресурсов не гарантирует возобновление военной помощи США Украине.

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    5 марта 2025, 11:35 • Новости дня
    Медведев назвал «выволочку» Зеленскому в Белом доме демонстративной

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете показной акцией, направленной на демонстрацию власти перед Европой и Россией.

    На своей странице в соцсети «Вконтакте» он отметил, что данный визит был символическим и скорее рассчитан на создание определенного имиджа для Европы и России, чем на достижение реальных дипломатических целей.

    Медведев отметил, что символический характер встречи направлен на поддержку антироссийских настроений и укрепление позиций США в глазах европейских партнеров.

    «Была устроена показная «лютая выволочка» в Овальном кабинете», причем, по его мнению, «ее адресат  все, кто вокруг». «Типа смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому, даже к своим выкормышам», – пояснил Медведев.

    Кроме того, политик подчеркнул, что Россия продолжает свою специальную военную операцию с целью нанесения максимального урона противнику на земле.

    В заявлении он отметил, что завершение войны станет концом для бандеровского режима и его руководителя. Эта цель остается приоритетом для российской стороны.

    Также Медведев высказался о приостановке военной помощи США Украине, назвав это скорее символическим жестом.

    Он предположил, что при подписании договора о минералах между Киевом и Вашингтоном США могут возобновить поставки вооружения на Украину.

    Напомним, в пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки по украинским полезным ископаемым. Однако встреча с Дональдом Трампом и его командой переросла в публичную перепалку.

    За несколько дней до инцидента российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о недоговороспособности украинских властей.

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    6 марта 2025, 05:30 • Новости дня
    Пентагон приостановил военную помощь Украине с 02:00 мск вторника

    США прекратили поставки всех видов военной помощи Украине с двух часов ночи вторника

    Tекст: Максим Попов

    США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути, начиная с 2:00 мск вторника, сообщили в Пентагоне.

    «В 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине», – приводит РИА «Новости» слова представителя американского военного ведомства.

    Он подчеркнул, что решение об остановке распространяется на все вооружение, включая то, которое находилось в пути на Украину.

    Ранее телеканал Sky News сообщил, что США приняли решение вернуть самолеты с военной техникой для Киева после приказа о приостановке помощи Украине.

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    6 марта 2025, 09:55 • Новости дня
    В США заявили о победе России после отказа от помощи Украине

    CNN: Отказ США от помощи Киеву гарантировал победу России в конфликте

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение передачи США разведданных и военной помощи, а также отключение системы Starlink обеспечит России победу, сообщает канал CNN.

    Телеканал сообщил, что прекращение передачи разведданных и военной помощи США Украине может гарантировать России победу. В такой ситуации, как отмечает телеканал, мирное соглашение может не понадобиться. По данным источников, подобное развитие событий нанесет сокрушительный удар по боеспособности Киева. передает РИА «Новости».

    Один из источников заявил, что прекращение военной и внешней помощи фактически гарантирует России победу. Это связано с тем, что Украина без поддержки станет значительно уязвимее в военном плане. В этом случае, как указал источник, мирного соглашения может не потребоваться.

    Кроме того, отключение системы спутникового интернета Starlink, предоставляемой США, может лишить Украину важной поддержки в разведке. Испанская газета Mundo пишет, что без Starlink Украина останется «слепой» в плане разведки, а подразделения будут изолированы без связи. Это, по мнению газеты, отбросит украинские вооруженные силы на целый век назад в способах ведения боевых действий.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. В Пентагоне сообщили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2.00 мск вторника.

    Советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.

    До этого стало известно, что Украина пытается создать альтернативную систему связи для вооруженных сил на случай, если США решат отключить спутниковую систему Starlink.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что приостановка поставок вооружений США Украине может способствовать мирному урегулированию конфликта.

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