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Минпросвещения предложило учредить 2 марта День наставника
Минпросвещения разработало проект указа об учреждении Дня наставника 2 марта в России, приурочив его к подписанию указа о знаке отличия «За наставничество» и дню рождения Константина Ушинского.
Минпросвещения предложило установить День наставника, который будет отмечаться ежегодно 2 марта. Об этом сообщает ТАСС.
Дата выбрана не случайно: она приурочена к двум значимым событиям – дню подписания указа президента России об учреждении знака отличия «За наставничество» и дню рождения известного российского педагога Константина Ушинского, который считается основателем научной педагогики в стране.