Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.12 комментариев
Россия доработает вопрос двойного гражданства для жителей Абхазии
Путин заявил о продолжении программы выдачи российских паспортов гражданам Абхазии
Президент Владимир Путин на встрече с избранным абхазским лидером Бадрой Гунбой заявил о продолжении программы выдачи российских паспортов гражданам республики.
Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение проработать вопросы, связанные с получением российского гражданства гражданами Абхазии, передает РИА «Новости».
«Да, мы продолжим. Она, в принципе, подготовлена, мы продолжим ее реализацию. Соответствующие указания я коллегам направлю. Они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, еще требуют внимательного к ним отношения. Но мы продолжим эту работу», – сказал Путин на встрече с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой.
Гунба, в свою очередь, отметил, что уже более 70% граждан Абхазии имеют гражданство России. Ранее в 2023 году Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Абхазией о двойном гражданстве.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии. Путин пообещал поддержать Абхазию гуманитарными поставками электричества