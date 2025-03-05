Путин потребовал срочно утвердить обновленную концепцию миграционной политики

Tекст: Александра Юдина

Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что новую концепцию миграционной политики необходимо принять в текущем году, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул важность пресечения каналов нелегальной миграции и предложил ускорить процесс перехода от бумажных миграционных карт к электронной авторизации иностранных граждан.

По его мнению, это могло бы упростить процесс контроля за миграцией и сделать его более эффективным. Разработка и внедрение электронной системы должны стать частью общей стратегии по улучшению миграционной политики России.

Ранее в России запустили реестр контролируемых лиц для мигрантов, за несколько дней удалось установить, что 95,6 тыс. человек проживают в стране незаконно.

МВД сообщило о 670 тыс. нелегальных мигрантов в России. Также в МВД сообщили, что иностранные граждане без документов смогут продлить сроки пребывания в России до конца апреля 2025 года.