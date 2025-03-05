Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Путин потребовал срочно утвердить обновленную концепцию миграционной политики
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия в 2025 году обновленной концепции миграционной политики, акцентируя внимание на пресечении каналов нелегальной миграции.
Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что новую концепцию миграционной политики необходимо принять в текущем году, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул важность пресечения каналов нелегальной миграции и предложил ускорить процесс перехода от бумажных миграционных карт к электронной авторизации иностранных граждан.
По его мнению, это могло бы упростить процесс контроля за миграцией и сделать его более эффективным. Разработка и внедрение электронной системы должны стать частью общей стратегии по улучшению миграционной политики России.
Ранее в России запустили реестр контролируемых лиц для мигрантов, за несколько дней удалось установить, что 95,6 тыс. человек проживают в стране незаконно.
МВД сообщило о 670 тыс. нелегальных мигрантов в России. Также в МВД сообщили, что иностранные граждане без документов смогут продлить сроки пребывания в России до конца апреля 2025 года.