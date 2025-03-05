Путин назвал недопустимым размер ущерба для граждан от телефонных и интернет-мошенников

Tекст: Дарья Григоренко

«Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. <…> Обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать. Давайте сделаем все это быстро – без так называемого "периода охлаждения"», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко объявил о разработке комплексного законопроекта для борьбы с кибермошенничеством, который содержит около 30 мер и призван защитить граждан от мошенников.

В среду президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.