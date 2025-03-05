Подготовлен законопроект по защите россиян от кибермошенничества

Григоренко сообщил о разработке правительством законопроекта для борьбы с кибермошенничеством

Tекст: Валерия Городецкая

Григоренко представил новый законопроект, направленный на борьбу с кибермошенничеством, в ходе заседания правительства, сообщает Кремль в Telegram-канале. Документ разрабатывался совместно с Центральным банком, правоохранительными органами, бизнесом, операторами связи и банками.

Григоренко подчеркнул, что основной целью мошенников является завоевание доверия людей с целью их обмана. «Именно поэтому наш законопроект направлен на то, чтобы дать людям простые инструменты для самозащиты, а также лишить мошенников возможности использовать существующие схемы», – заявил он.

Законопроект включает порядка 30 мер, которые, по словам Григоренко, касаются как создания инструментов самозащиты для граждан, так и устранения возможностей для мошеннических действий.

Ранее президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.