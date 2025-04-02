Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
Украинские военкоматы использовали машины скорой для маскировки
Украинские ТЦК использовали машины скорой помощи и полицию для призыва в ВСУ
Украинские военкоматы, по данным подпольного движения, использовали машины скорой помощи и полицию для принуждения граждан к службе в ВСУ.
Украинские военкоматы для маскировки используют машины скорой помощи, сообщает РИА «Новости». Представитель подпольного движения Stop Grave сообщил, что сотрудники военных комиссариатов патрулируют не только на машинах скорой помощи, но и на гражданских автомобилях, а также активно взаимодействуют с полицией.
По словам представителя Stop Grave, сотрудники военкоматов могут принуждать к службе в вооруженных силах Украины уже задержанных граждан. Кроме того, полиция может под выдуманным предлогом задерживать людей на улице и доставлять их в опорные пункты, где военкоматы занимаются их «обработкой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине депутат заложил мину у входа в военкомат в Харькове. Жители Харькова объединились для мести против военкомов. В Николаеве сожгли машину сотрудников военкомата.