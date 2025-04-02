Украинские ТЦК использовали машины скорой помощи и полицию для призыва в ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военкоматы для маскировки используют машины скорой помощи, сообщает РИА «Новости». Представитель подпольного движения Stop Grave сообщил, что сотрудники военных комиссариатов патрулируют не только на машинах скорой помощи, но и на гражданских автомобилях, а также активно взаимодействуют с полицией.

По словам представителя Stop Grave, сотрудники военкоматов могут принуждать к службе в вооруженных силах Украины уже задержанных граждан. Кроме того, полиция может под выдуманным предлогом задерживать людей на улице и доставлять их в опорные пункты, где военкоматы занимаются их «обработкой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине депутат заложил мину у входа в военкомат в Харькове. Жители Харькова объединились для мести против военкомов. В Николаеве сожгли машину сотрудников военкомата.