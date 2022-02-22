Рубль укрепился на фоне объявления Байденом санкций против России

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22 февраля, вторник | Последнее обновление — 23:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден увидел «начало вторжения России на Украину»
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Появилась информация, что в Донбасс заходят российские войска. Страх внутри почти пропал, появилась мысль, может, это всё – конец войне? Конец страданиям людей?
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Восстановление экономики и улучшение качества жизни людей на отторгнутых от Украины кусках земли – лучший и безотказный способ бескровного завоевания доверия людей на прилегающих территориях и, в конечном счете, объединения русского народа Украины.
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Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Рубль укрепился на фоне объявления Байденом санкций против России
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На фоне заявления президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины рубль резко вырос к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
До выступления американского лидера рубль колебался у уровней предыдущего закрытия, передает РИА «Новости».
К 22.50 мск курс доллара расчетами «завтра» снижался до 78,83 рубля (на 95 копеек), евро – до 89,36 рубля (на 79 копеек), передает РИА «Новости».
Напомним, Байден рассказал, какие санкции вводят США против России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР. Он сообщил, что будут введены «санкции против российских элит и членов семей». Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга». Кроме того, США вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка».
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В Вашингтоне отказались считать ввод российских войск в Донбасс «новым шагом»
Представитель Белого дома заявил, что для Вашингтона «вход российских войск в Донбасс сам по себе не будет новым шагом», так как, по версии США, «у России есть силы в Донбассе последние восемь лет».
При этом в американской администрации пока не могут подтвердить сообщения СМИ о вводе российских войск в Донбасс, передает РИА «Новости».
В администрации США заявили, что не готовы обещать, что встреча президента страны Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится. Белый дом также отказался сообщить, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на неделе встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, после решения России признать ДНР и ЛНР, появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс. Вооруженным силам России поручено обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.
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В Совфеде назвали цель заявления посольства США об угрозе терактов в России
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«США должны принести извинения России либо передать официальную информацию. В противном случае – пусть отзывают сотрудников, причастных к государственному информационному терроризму», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России.
«Если американская сторона в самое ближайшее время не предоставит нам официальных данных, ставших основанием для такого рода провокационных заявлений, то такие действия надлежит рассматривать как государственный информационный терроризм. А цель у них простая – вызвать панику, расшатать наше общество и таким образом ослабить наше государство», – считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
В этой связи он напомнил, как в 90-х и начале 2000-х годов на территории России, в том числе в Москве, проходили многочисленные террористические акты с большим числом жертв. «Их организовывали нелюди, которых на Западе, в том числе в США, именовали не иначе как борцами за свободу и независимость. Позже многие из этих бандитов получили политическое убежище в Штатах и странах ЕС», – пояснил сенатор.
Климов обратил внимание на то, что американские инструкторы в последние годы усиленно готовят на территории Украины лиц для ведения партизанской войны и проведения диверсионно-террористических операций. «При этом среди находящихся на Украине авантюристов всех мастей нередки разговоры о том, что необходимо устроить те или акции внутри самой России», – добавил собеседник.
«На этом фоне трудно оставить без ответа такого рода демарш со стороны посольства США в Москве, – уверен сенатор. – Единственно возможным дипломатическим выходом из этой ситуации являлось бы принесение России извинений либо передача нам официальных данных, которые так обеспокоили американских дипломатов».
«Если этих данных нет, то я бы предложил американской стороне незамедлительно отозвать лиц, причастных к актам государственного информационного терроризма на территории РФ. Это вещи, которые надо выжигать каленым железом», – заключил Климов.
В понедельник посольство США в Москве опубликовало на официальном сайте ведомства предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины, передает ТАСС.
Диппредставительство рекомендовало американцам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить эту публикацию. «Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Напомним, 14 декабря минувшего года в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили свершения терактов на территории России. За год в России были нейтрализованы 23 бандита, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков, органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
В начале декабря был задержан житель Киевской области – агент главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
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Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР
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Американский президент Джо Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что признание Россией их независимости является «угрозой» для США.
Стандартная для таких документов формулировка включена в указ о первых санкциях в связи с действиями России и расширении режима чрезвычайной ситуации, который был введен в связи конфликтом на Украине еще в 2014 году, передает РИА «Новости».
Байден расширил «действие режима чрезвычайной ситуации». Он «пришел к заключению», что признание Россией ДНР и ЛНР, которые Вашингтон считает «регионами Украины», «противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины».
По его мнению, данное решение Москвы «таким образом представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Байден указом запретил американцам инвестировать в ДНР и ЛНР, торговать с ними и финансировать их. Документ позволяет вводить санкции против любого лица, который действует в этом регионе. Во вторник администрация США обещает обнародовать новые меры в ответ на российское признание.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Блинкен предупредил украинцев о «разрушительных последствиях» войны
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Война на Украине может иметь «разрушительные последствия» для украинцев, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью германскому изданию Suddeutsche Zeitung.
«Нет никаких сомнений в том, что война имела бы ужасные, разрушительные последствия, в первую очередь для ни в чем не виновных украинцев. И это имело бы последствия, разумеется, для России в виде серьезных санкций», – приводит слова Блинкена ТАСС.
По его словам, война стала бы «серьезным вызовом» для международного сообщества. Нынешняя эскалация должна стать «поводом для беспокойства» во всем мире, полагает Блинкен.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась допустил возможность отправки миротворцев ОДКБ в зону конфликта в Донбассе с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева.
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В США выразили обеспокоенность решением Москвы и Минска продолжить учения
Решение Белоруссии и России «продолжить военные учения» на фоне резкого обострения обстановки в Донбассе и на границах Союзного государства вызывает беспокойство, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Это так», – ответил Блинкен на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Он отметил, что ситуация в Донбассе развивается именно так, как предсказывали США: якобы происходит попытка создания «ложного предлога» для эскалации.
Блинкен добавил, что США сделают все, чтобы не допустить эскалации вокруг Украины, дипломатические усилия продолжатся, «пока танки и самолеты не начнут движение». «Мы верим, что президент Путин принял решение, но до тех пор пока танки не двинутся и самолеты не полетят, мы будем использовать каждую возможность, каждую минуту, которая у нас есть, чтобы увидеть, сможет ли дипломатия разубедить президента Путина не двигаться дальше», – уточнил он.
По его словам, Россия «на грани вторжения» в Украину.
Блинкен также подчеркнул, что президент США Джо Байден готов к контактам с российским коллегой Владимиром Путиным в любое время, в любом формате, если это поможет предотвратить эскалацию вокруг Украины.
Кроме того, Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым пока стоит на повестке, если Россия не вторгнется в это время.
Он отметил, что в ходе встречи планируется обсудить возможные взаимные шаги в сфере безопасности. «Такую беседу я бы приветствовал, но все зависит полностью от того, вторгнется ли Россия», – резюмировал Блинкен.
Ранее президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение продолжить проверку сил реагирования из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Елисейский дворец анонсировал саммит России и США по безопасности
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение лидера Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, сообщил Елисейский дворец.
Как сообщил Елисейский дворец, Макрон «предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе». Главы США и России «согласились с положениями такой встречи на высшем уровне». Вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи 24 февраля. Как сообщается, встреча лидеров «может состояться только при условии, что Россия не будет вторгаться на Украину», передает ТАСС.
В Елисейском дворце сообщили, что в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон дважды созвонился с президентом России Владимиром Путиным, провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Накануне американский телеканал CBS без приведение каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что утверждения о «вторжении» России на Украину – это пропаганда, фейки и вымыслы. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД заявляли, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. На Смоленской площади подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. В МИДе назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
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17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
8 февраля президент Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин обвинил США в отказе от любых договоренностей
США отказываются от любых договоренностей, от любых документов, которые подписывают, необходим международный акт, зафиксированный на бумаге, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза.
«Гарантий вообще нет, потому что США отказываются от любых договоренностей, от любых документов, которые подписывают. Но хотя бы что-то должно быть положено на бумагу и зафиксировано в качестве международного акта», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Ранее Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
После переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Москва потребовала от посольства США объяснить сообщение о терактах в России
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить публикацию предупреждения для американцев о возможности терактов в России.
«Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России. Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, 14 декабря минувшего года в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили свершения терактов на территории России. За год в России были нейтрализованы 23 бандита, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков, органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
В начале декабря был задержан житель Киевской области – агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
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США указали на фундаментальные противоречия с Россией по безопасности
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Позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью германскому изданию Suddeutsche Zeitung.
«Одновременно Россия в своем ответе по-прежнему занимает позиции, которые фундаментально противоречат нашим ключевым принципам. Если речь заходит о том, что нужно прекратить политику «открытых дверей» НАТО или что НАТО должна вернуться на позиции до 1997 года, то наш ответ – нет», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Если речь идет об укреплении доверия, снижении рисков, усилиях в деле контроля над вооружениями, проверки размещения боевых систем, войск или маневров на основе взаимности, то мы могли бы предпринять меры по укреплению коллективной безопасности. В таком случае ответ – да», – заявил госсекретарь США.
«Вопрос в том, чего, собственно хочет Россия. Идет ли речь о том, чтобы рассеять легитимные опасения, которые у нас всех есть. Или речь идет о том, чтобы воссоздать советскую империю, или, если этого не получится [сделать], [то] снова восстановить свою сферу влияния, а если и это не удастся, то «финляндизировать» (уподобить Финляндии) страны вокруг России. Если речь об этом, то у нас мало того, с чем мы можем работать», – считает Блинкен.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В четверг Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Посольство США на Украине «показало» Москву во времена Киевской Руси
Американское посольство на Украине опубликовало в соцсети картинку, сравнив историю Киевской Руси с историей Москвы.
В аккаунте дипмиссии в Twitter появилась запись, демонстрирующая, что было в Киеве до создания Москвы. Согласно публикации, в Москве не было ничего, кроме лесов, тогда как в Киеве строились храмы и монастыри.
Так, на картинках изображены памятники архитектуры, возведенные в Киеве в X-XII веках: Десятинная церковь 996 года, Софийский собор 1011 года, Выдубицкий монастырь 1070 года и Михайловский Златоверхий монастырь 1108 года.
В комментариях многих рассмешил американский юмор, однако были и те, кто напомнил, что на месте Вашингтона «дикие леса» были до 1750 года.
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Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев был основан раньше Москвы. «Русь была Киевской, а Киев – величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», – написал он на своей странице в Facebook. Стоит отметить, что государства с названием «Киевская Русь» никогда не существовало – этот термин был придуман историками для определения периода времени, когда столица Руси находилась в Киеве.
Основание Москвы датируется 1147 годом и приписывается Великому князю Ростово-Суздальскому и Киевскому Юрию Долгорукому. Между тем возраст Москвы точно не известен, однако археологические раскопки говорят, что первые поселения возникли на территории Москвы в эпоху неолита, около 8 тысяч лет до н. э. Славяне проникли на территорию современного Московского региона не позднее IX века, а уже в XI веке на территории Кремля существовал защищенный город.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Также Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Рубль снизился к доллару и евро
Курс рубля в начале утренних торгов вторника снижается и к доллару, и к евро под давлением геополитики, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник повышается на 44 копейки – до 80,22 рубля, курс евро – на 42 копейки, до 90,57 рубля. В первые минуты торгов доллар подскакивал до 80,58 рубля, а евро до 90,95 рубля, передает РИА «Новости».
СМИ: Вашингтон не спешит называть признание ДНР и ЛНР «вторжением»
Чиновники из США пока отказываются называть признание Россией ДНР и ЛНР «вторжением», что свидетельствует о нежелании США вводить жесткие санкции против Москвы, отметил представитель американского СМИ.
Отмечается, что решение о санкциях может ударить по доверию к Байдену. Кроме того, Белому дому предстоит большое решение – встречаться или не встречаться с Владимиром Путиным, передает CNN.
Байден ранее подписал указ, запрещающий деловые связи с ДНР и ЛНР. Считая, что такой шаг «помешает России воспользоваться плодами ее вопиющего нарушения международного законодательства».
На вопрос о дальнейших шагах США после признания ЛДНР ответил корреспондент CNN в Белом доме Джон Харвуд.
«Сегодня вечером администрация Байдена и чиновники в сфере национальной безопасности в ходе конференц-звонка с репортерами отказались говорить, что введение войск в эти два отколовшихся региона – это точно вторжение. Это говорит о возможном нежелании вводить самые жесткие санкции, о которых предупреждала администрация Байдена и НАТО. И это может несколько пошатнуть доверие к администрации, так как президент Байден ранее заявил, что если границу пересекут танки и войска, то такой шаг спровоцирует полномасштабное введение санкций», – приводит цитату журналиста RT.
Он уточнил, что в случае санкций речь идет о об отключении России от мировой финансовой системы, персональных санкциях против олигархов и даже, возможно, против самого Путина, отключении «Северного потока – 2».
Подчеркивается, такие меры ударят не только по экономике России, но и по Европе и США. Но если западные страны смогут уйти от вопроса санкций, то это покажет их слабые места.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела острый характер, поэтому он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Посол США пожаловался на сложности работы дипмиссии в Москве
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу американского посольства в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
«Если высылки со стороны российского правительства продолжатся, будет очень трудно продолжать безопасно функционировать в качестве посольства», – приводит ТАСС слова Салливана, которого цитирует американское издание Politico.
Кроме того, посол выразил обеспокоеннсть уже существующими проблемами, например, что инфраструктура посольства устаревает, и исправить это не получается, так как соответствующие специалисты не могут получить визы в Россию.
Салливан озвучил имеющиеся «проблемы с лифтами, генераторами, электрическими трансформаторами, топливными баками и водяными насосами». Кроме того, посол отметил, что также существуют «реальные проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью, которые необходимо решать».
В минувший четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку советника-посланника российского посольства из США, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в здание МИД России, где дипломату вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности».
Напомним, 17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
В воскресенье президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения Соединенных Штатов и НАТО к требованиям России по безопасности. На Смоленской площади назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
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Курс евро превысил психологическую отметку в 90 рублей
Рубль продолжил падение по отношению к евро, он дошел до 90 рублей, сообщают информационные агентства со ссылкой на данные Мосбиржи.
Курс евро подскочил до показателя выше 90 рублей во время выступления председателя «Единой России» Дмитрия Медведева на заседании Совета Безопасности России, передает РИА «Новости».
Курс евро расчетами «завтра» к 17.52 мск поднимался на 2,23 рубля – 89,8 рубля, и поднимался до 90,29 рубля. Курс доллара поднимался на два рубля –до 79,3 рубля и уже поднимался до 79,69 рубля.
Ранее в понедельник сообщалось, что рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже слабел к доллару и евро.
В Кремле назвали фейком заявления США о «репрессиях» украинцев
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Утверждения США о том, что Россия якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае «вторжения», являются абсолютным фейком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это абсолютная утка. Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», – передает его слова «Интерфакс» .
Между тем письмо о якобы наличии такого списка направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер.
В письме говорится, что предполагаемое «вторжение» России приведет к «катастрофе в области прав человека» на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится, передает РИА «Новости».
«У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации», – говорится в документе.
Вашингтон, как следует из письма, серьезно обеспокоен тем, что «вторжение» приведет к «широко распространенным человеческим страданиям». Крокер утверждает, что США якобы получили информацию, что со стороны России «планируются нарушения прав человека и злоупотребления ими после дальнейшего вторжения».
В документе говорится, что эти планы «скорее всего, будут нацелены на тех, кто выступает против действий России», в том числе российских и белорусских диссидентов, находящихся на Украине, журналистов и активистов по борьбе с коррупцией, а также уязвимых групп населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и сообщество ЛГБТК+.
Ранее американский телеканал CBS без приведения каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.
В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
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