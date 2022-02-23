Байден странным жестом ответил на вопрос о Путине

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден отреагировал странным поведением на вопрос о том, мог ли он недооценить российского коллегу Владимира Путина.

«Могли ли вы недооценить Путина?», – спросили Байдена журналисты.

В ответ на это глава Белого дома усмехнулся, но ничего не ответил, и начал ковыряться в зубах.

На эту реакцию обратила внимание российская телеведущая Ольга Скабеева, она опубликовала ролик с Байденом в своем Telegram-канале.

Напомним, в ходе мероприятия 24 января Джо Байден грубо высказался о журналисте Fox News, видимо, не зная, что говорит при включенном микрофоне. Президент назвал его «сукиным сыном» за вопрос об инфляции. Позже он позвонил ему. Почти 40 конгрессменов-республиканцев после инцидента с оскорблением журналиста, попросили Байдена пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций.

Ранее Байден оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».

Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.

В сентябре американский лидер во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».