Шведский премьер привел цитату из Пушкина о «российской угрозе»

Премьер-министр Швеции Стефан Левен позволил себе шутливое высказывание об истории отношений его страны с Россией и процитировал строки из «Медного всадника» Александра Пушкина.

Во время пленарной сессии Международного Арктического форума Левен завел разговор про Санкт-Петербург, отметив, что город представляет отличную площадку для диалога по Арктике, пишет РИА «Новости».

«Это потрясающей красоты город на Балтийском море. Это город очень большого исторического значения для шведско-российских отношений. Он напоминает нам о мирных и не столь мирных временах нашей длительной общей истории, или, если я процитирую великого Пушкина: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу», – сказал премьер-министр Швеции.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» – это одна из ключевых площадок, созданная с целью обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он проходит 9 и 10 апреля в Санкт-Петербурге. На форуме объединяются усилия органы государственной власти, международные организации, представители научных и бизнес-сообществ России, а также других стран.

Ранее в ходе форума президент России Владимир Путин рассказал о тревожной тенденции в Арктике.